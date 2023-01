Brasília

Lula tritt Amt als neuer Präsident Brasiliens an

In Brasilien hat Präsident Luiz Inácio Lula da Silva sein Amt angetreten. Er erhielt am Amtssitz Palácio do Planalto die traditionelle Schärpe des Staatsoberhaupts – entgegen der Tradition allerdings nicht von seinem Vorgänger Jair Bolsonaro, der Brasilien vor der Amtsübergabe verlassen hatte

