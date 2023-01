Julia Grabher muss sich steigern im Hinblick auf die Australian Open. Foto: IMAGO/Mathias Schulz

Hobart – Für Julia Grabher hat das Einschlagen für ihre Grand-Slam-Premiere bei den am kommenden Montag beginnenden Australian Open nicht gut funktioniert. Die in der Qualifikation für das WTA-Turnier in Hobart als Nummer 8 gesetzte Vorarlbergerin musste sich gleich in Runde eins der Slowenin Kaja Juvan glatt 2:6,1:6 beugen.

In Auckland hatte sie davor nach einem Dreisatz-Sieg über Tereza Martincova im Achtelfinale gegen Leylah Fernandez (CAN) nur ein Game gemacht. (APA, 9.1.2023)