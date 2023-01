Aaron Rodgers kann schon die Ferien planen. Foto: EPA/TANNEN MAURY

Die Detroit Lions haben die Saison von Star-Quarterback Aaron Rodgers und den Green Bay Packers beendet. Die Lions gewannen das letzte Saisonspiel 20:16 (6:9), die Packers hätten einen Heimsieg für die Play-offs benötigt. Detroit war bereits vor dem Start der Partie aus dem Rennen um den letzten Platz der Finalrunde.

Somit verpassten Rodgers und die Packers erstmals seit 2018 die Postseason. Durch den Sieg der Lions rutschten die Seattle Seahawks als siebtes Team in der NFC in die Play-offs. Das Team von Trainer Pete Carroll benötigte einen Erfolg nach Verlängerung (19:16) über den Super-Bowl-Champion Los Angeles Rams und Schützenhilfe aus Detroit.

Trotz eines erfolgreichen Saisonabschlusses für die Houston Texans trennten sich die Texaner kurz nach dem Spiel von ihrem Trainer Lovie Smith. Smith war zwei Jahre bei dem Klub angestellt, er absolvierte eine Saison als Cheftrainer. Houston gewann Smiths letzte Partie gegen die Indianapolis Colts (32:31).

Party in Miami

Die Miami Dolphins haben sich dank eines 11:6-Sieges gegen die NY Jets zum ersten Mal seit sechs Jahren für die Postseason qualifiziert. Die Dolphins profitierten von der zeitgleichen 23:35-Niederlage der New England Patriots bei den Buffalo Bills und sicherten sich so das letzte Ticket in der AFC. Neben den Patriots verpassten auch die Pittsburgh Steelers den Sprung in die Play-offs.

Der 28:14-Sieg gegen die Cleveland Browns war wegen des Dolphins-Ergebnisses am Ende wertlos. (sid, APA, red, 9.1.2023)