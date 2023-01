Im burgenländischen Schattendorf starb im Dezember ein 42-Jähriger nach einer Rauferei. Foto: Guido Gluschitsch

Schattendorf/Eisenstadt – Ein 16-Jähriger, der vor Weihnachten an der Schlägerei in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) beteiligt gewesen sein soll, in deren Folge ein 42-jähriger Burgenländer starb, bleibt in Untersuchungshaft. Diese wurde bis 9. Februar verlängert, hieß es am Montag aus der Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Ein Obduktionsergebnis lag noch nicht vor. Der zweite Verdächtige, ein 18-jähriger Syrer, befindet sich ebenfalls noch in U-Haft.

Gegen die beiden jungen Männer wird wegen absichtlich schwerer Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Der 42-jährige Familienvater dürfte bei der Rauferei vor einem Lokal einen Schlag gegen den Kopf bekommen haben. Er starb wenige Tage später im Krankenhaus. (APA, 9.1.2023)