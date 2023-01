Cluster-Kopfschmerzen sind so heftig, dass ein normales Leben für Betroffene oft nicht mehr möglich ist. Männer leiden deutlich häufiger daran, doch Frauen haben noch intensivere Schmerzen. Foto: Getty Images/iStockphoto/mrtom-uk

Es bohrt, sticht oder brennt im Bereich des Auges. Dieses ist rot und tränt, oft hängt auch das Augenlid, man schwitzt im Gesicht. Eine Attacke dauert zwischen 15 Minuten und drei Stunden, in aktiven Phasen können sie bis zu achtmal pro Tag auftreten. So oder so ähnlich fühlt sich Cluster-Kopfschmerz an. Und wer einmal so eine Attacke hatte, weiß: Diese Schmerzen sind fast unerträglich. Deshalb wird Cluster-Kopfschmerz manchmal auch als "Suizidkopfschmerz" bezeichnet.

An sich sind Cluster-Kopfschmerzen – anders als Migräne – eine Krankheit, die vorwiegend Männer betrifft, sie leiden drei- bis fünfmal häufiger als Frauen daran. Insgesamt tritt sie selten auf, eine von 1.000 Personen ist davon betroffen. Doch neue Forschungsergebnisse des Karolinska Institutet in Schweden zeigen nun, dass Frauen, die an dieser Krankheit leiden, in ihrem täglichen Leben stärker betroffen sind. Sie haben längere Schmerzperioden, eine höhere Häufigkeit von damit verbundenen Symptomen, nehmen mehr prophylaktische Medikamente ein und gehen wegen der Attacken öfter in Krankenstand. Diese Erkenntnisse wurden vor kurzem in zwei Studien in der Zeitschrift "Neurology", der medizinischen Fachzeitschrift der American Academy of Neurology, veröffentlicht.

Ein grundsätzliches Problem dabei: "Cluster-Kopfschmerz wird bei Frauen anfangs immer noch oft falsch diagnostiziert, wahrscheinlich weil einige Symptome einer Migräne ähneln können", sagt Studienautorin Andrea Carmine Belin vom Department of Neuroscience am Karolinska Institutet. "Für Ärzte ist es aber wichtig zu wissen, wie sich die Erkrankung bei Männern und Frauen unterschiedlich manifestiert, damit so schnell wie möglich die wirksamste Behandlung erfolgen kann."

Schmerz im Rhythmus der Jahreszeiten

Die genauen Ursachen für das Krankheitsbild kennt man nicht, man weiß nur, dass manche Bereiche im Gehirn überaktiv sind. Und die Attacken neigen dazu, circadianen und jährlichen Rhythmen zu folgen. Das heißt, sie treten nachts besonders häufig auf, außerdem im Herbst und im Frühling. Man spekuliert deshalb, dass die innere biologische Uhr den Krankheitsverlauf beeinflusst. Heilen kann man das Problem bisher nicht. Bei akuten Attacken hilft das Einatmen von reinem Sauerstoff, und man kann Triptane, wie sie auch bei Migräne eingesetzt werden, einnehmen.

Die Forschenden des Karolinska Institutet konnten nun zeigen, dass Frauen häufiger an der schwereren Variante der Krankheit leiden. Sie haben weniger als drei beschwerdefreie Monate im Jahr und haben damit einen chronischer Cluster-Kopfschmerz. "Männer und Frauen berichten über das gleiche Schmerzniveau, aber die Schmerzperioden der Frauen dauern tendenziell länger an. Und dadurch ist ihr tägliches Leben stärker beeinträchtigt", erklärt Belin. In der Studie zu den Geschlechtsunterschieden fanden die Forschenden heraus, dass von den 874 Teilnehmern doppelt so viele Frauen die chronische Variante der Krankheit hatten als Männer (18 Prozent gegenüber neun Prozent). Bei allen Teilnehmern wurde zwischen 2014 und 2020 von Neurologen in Kliniken in Schweden Cluster-Kopfschmerz diagnostiziert. Sie wurden außerdem gebeten, einen detaillierten Fragebogen zu Lebensstil, Symptomen und Behandlung auszufüllen.

Weitere Erkenntnisse: Mehr Frauen nahmen prophylaktische Medikamente ein als Männer (60 Prozent gegenüber 48 Prozent) und berichteten über eine höhere Häufigkeit von damit verbundenen Symptomen wie hängenden Augenlidern, auch bekannt als Ptosis (61 Prozent gegenüber 47 Prozent), und Unruhe (54 Prozent gegenüber 46 Prozent). ). Die Frauen hatten etwas mehr nächtliche Attacken und berichteten häufiger über Schlafmangel. Und noch ein interessantes Phänomen zeigte sich: Frauen hatten doppelt so oft einen Verwandten mit Cluster-Kopfschmerzen wie Männer (15 Prozent gegenüber sieben Prozent). "Die Wurzel dieser Unterschiede zu bestimmen ist schwierig, aber wir sehen, dass Frauen, bei denen Cluster-Kopfschmerz diagnostiziert wird, tendenziell eine schwerere Variante der Krankheit aufweisen. Es ist also an der Zeit, Cluster-Kopfschmerz nicht mehr als überwiegend männliche Krankheit einzuordnen", betont Caroline Ran vom Department of Neuroscience des Karolinska Institutet.

Häufig weitere Erkrankungen

Die zweite Studie zeigt, dass Patientinnen und Patienten mit Cluster-Kopfschmerz häufig weitere Diagnosen haben und auch hier Frauen überrepräsentiert sind. Ganze 96 Prozent der Frauen unter den 3.240 Patienten mit Cluster-Kopfschmerz, die 2010 in Schweden lebten, hatten mindestens eine andere Diagnose, verglichen mit 90 Prozent der Männer. In einer gematchten Kontrollgruppe von 16.200 Personen wurde bei 78 Prozent der Referenzgruppe Multimorbidität festgestellt. Die Frauen nahmen auch mehr Krankstandstage in Anspruch und gingen häufiger in den Vorruhestand.

"Es fällt auf, dass fast jede Frau mit Cluster-Kopfschmerz eine Komorbidität aufweist. Das bekräftigt die Annahme, dass diese Frauen stark darunter leiden", weiß Christina Sjöstrand, Lehrbeauftragte an derselben Abteilung. "Man muss davon ausgehen, dass die Diagnose ihre Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt. Deshalb ist es für den Einzelnen und für die Gesellschaft wichtig, dass sie Akut- und Prophylaxebehandlung erhalten, ebenso wie Nachsorge und Unterstützung." (kru, 10.1.2023)