Wer gerne kuscheligen Familienzuwachs zum Streicheln haben möchte, mit dem man viel interagiert, wird mit Fischen und Konsorten zwar nicht sehr glücklich werden – dennoch gibt es triftige Gründe, warum man sich für ein Aquarium inklusive lebhafter Bewohnerschaft entscheiden kann.

Faszination Aquarium

Zierfische sind für viele Menschen faszinierend – und ein Aquarium ist ein hochinteressantes Ökosystem im Kleinen, das man sich in die eigenen vier Wände holen kann. Fische und andere Schwimmtiere zu beobachten kann als höchst kurzweilig erlebt werden, hinzu kommt die beruhigende Wirkung, die von den teils prächtig anzusehenden Flossentieren ausgeht. Kinder können angesichts solcher Haustiere, die ebenfalls gewissenhaft versorgt werden müssen, ebenso Verantwortungsgefühl und Zuneigung entwickeln wie zu Hund, Katze oder Meerschweinchen.

Haben auch Sie Blubbgadsen zu Hause? Foto: Getty Images/vgajic

Meerwasser- oder Süßwasseraquarium?

Natürlich sollte jedes Aquarium eine ausreichende Größe bieten, um seinen Bewohnerinnen und Bewohnern ein naturnahes und angenehmes Leben zu ermöglichen. Schlechte oder unpassende Haltungsbedingungen bedeuten für Fische, die zweifelsohne empfindungsfähige Lebewesen sind, ein leidvolles Dasein. Zwischen einem Nano-Aquarium mit Süßwasser und bis zu 60 Litern Fassungsvermögen und einem weitaus geräumigeren Meeresaquarium, das deutlich aufwendigere Technik erfordert, sind jedoch auch preislich große Unterschiede gegeben.

Für die Aufrechterhaltung der Wasserqualität ist der Einbau eines Filters unerlässlich, und den richtigen Sauerstoffgehalt gewährleistet eine Pumpe. Jedes Aquarium braucht den passenden tragfähigen Unterschrank, die richtige Beleuchtung und eine Einrichtung, die beim Bodengrund beginnt und bei Pflanzen und Dekorationsobjekten endet. Die Tiere selbst, ob kleiner Fisch, Garnele, Koralle oder Seepferdchen, können in der Anschaffung von wenigen Euro bis hin zu etwa 100 Euro pro Stück ausmachen. Und die Anschaffungskosten sind erst der Anfang – ein Aquarium verbraucht Strom, die Fische benötigen Futter und vieles mehr. Auch die Wasserqualität bedarf einer regelmäßigen Überprüfung, um ein Kippen des Aquarieninhalts zu verhindern.

Aus Tierschutzsicht wird die Fischhaltung selbst bei einem riesigen, perfekt eingerichteten Aquarium dennoch recht kritisch gesehen. Peta etwa beanstandet, dass eine artgerechte Haltung im heimischen Aquarium schlichtweg unmöglich sei und diese künstlich nachgebildeten Habitate die Weiten der Seen, Flüsse und Meere niemals ersetzen könnten. Fische seien empfindsam, neugierig und lernfähig und würden unter der tristen Enge der Gefangenschaft leiden, was im Extremfall zu Aggressionen führen könne.

Sind Sie bekennender Aquaristik-Fan, oder können Sie mit Fischen und Co eher wenig anfangen? Haben Sie selbst ein Aquarium zu Hause – und von welchen Insassen wird es bewohnt? Was gefällt Ihnen am besten an dieser Art Haustiere? Oder sehen Sie deren Haltung als Tierquälerei?