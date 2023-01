Auch die Zeugen am zweiten Verhandlungstag in einem Mordversuchsprozess konnten kein klareres Bild über den Vorfall im Juli beisteuern. Foto: APA / GEORG HOCHMUTH

Wien – Privatbeteiligtenvertreterin Sonja Scheed fasst am Ende des zweiten Verhandlungstags im Geschworenenprozess gegen Yas A. ihre Sichtweise recht klar zusammen: "Was will jemand, der einem anderen in den Hals sticht? Er will ihn töten", ist sie ebenso wie Staatsanwältin Bettina Sommer überzeugt, dass der mittlerweile 23-jährige Angeklagte am 12. Juli versucht hat, seinen Kontrahenten, einen gleichaltrigen syrischen Landsmann, zu ermorden. Dreimal hat der Unbescholtene auf das Opfer eingestochen, einer der Angriffe verletzte dessen Halsschlagader, nur die rasche Ankunft des Notarztes rettete dem Attackierten das Leben.

Hintergrund der Auseinandersetzung sollen Provokationen des Verletzten gewesen sein. Die beiden besuchten gemeinsam einen Deutschkurs, bei dem sich der Verletzte deutlich leichter tat als seine Kollegen. Offenbar, da er ihn bereits zum zweiten Mal absolvierte, wie man nun erfährt. Der Angeklagte schilderte, das Opfer sei ein "Streber" gewesen, der ihm vorgeworfen habe, er sei faul. Bei der Befragung weiterer Mitschüler bleibt unklar, ob dieses Bild zutrifft: Dass der Verletzte der Klassenbeste war, bestätigen auch die beiden einvernommenen Zeugen – ob er das die anderen spüren ließ, wird eher ausweichend beantwortet.

Erst Handgreiflichkeiten, später Stiche

Am Tattag soll die Situation eskaliert sein – es kam nach der Stunde zu Handgreiflichkeiten, berichtete der Angeklagte. Die Streithähne wurden getrennt, auf dem Nachhauseweg nach der Schule soll das Opfer A. weiter provoziert haben, wie dieser behauptete. Allerdings: "Die Art der Provokation konnte er trotz mehrmaligen Nachfragens nicht sagen", hält Anklägerin Sommer in ihren Schlussworten fest. Der Einzige aus der Gruppe, der sie ebenfalls gehört haben will, sei ein Mitbewohner und entfernter Verwandter, hält sie fest.

Sie muss aber auch eingestehen, dass Zeugenaussagen die unzuverlässigsten aller Beweismittel sind. Auch die Erinnerungen der beiden jungen Männer am zweiten Tag unterscheiden sich von denen, die vorher zu hören waren. So bleibt offen, ob es unmittelbar vor den Stichen eine Prügelei der beiden Kontrahenten gegeben habe – und falls ja, wer diese begonnen habe. Widersprüchlich sind auch die Angaben zur Frage, ob A. auf den anderen bereits mit gezücktem Messer zugelaufen ist. Selbst wie lange der Vorfall gedauert hat, ehe der Verletzte stark zu bluten begann, wird unterschiedlich bewertet – die Angaben reichen von wenigen Sekunden bis zu zwei Minuten.

Verteidiger glaubt nicht an Tötungsabsicht

Verteidiger Andreas Reichenbach geht daher in seinem Schlussplädoyer davon aus, dass es auf keinen Fall ein Mordversuch gewesen sei. Eine Notwehr, wie sie sein Mandant in den Raum stellt, sieht Reichenbach zwar auch nicht, er vermutet jedoch, dass der Angeklagte sich gegen den Größeren im Zuge der Prügelei nicht anders zu helfen gewusst und blind, ohne jegliche Tötungsabsicht, zugestochen habe. Als Argument führt Reichenbach einen Punkt an, bei dem sich Angeklagter und Zeugen einig sind: Als A. das Blut beim Kontrahenten bemerkte, ließ er von ihm ab.

"Ich habe in meiner Karriere noch nie erlebt, dass jemand grundlos auf einen anderen losgeht", teilt er seine Erfahrungen und sieht daher A.s Geschichte, dass er provoziert worden sei, als glaubwürdig an. Noch dazu, da der Verletzte selbst eingestanden hatte, an diesem Tag nicht seinen üblichen Nachhauseweg genommen, sondern dem Angeklagten in der Gruppe gefolgt zu sein.

Kleines Messer mit großer Wirkung

Gerichtsvizepräsidentin und Pressesprecherin Christina Salzborn, die Vorsitzende des Geschworenengerichts, zeigt den Laienrichterinnen und -richtern auch noch die Tatwaffe. "Es ist klein, aber oho", kommentiert sie das mit einem Druckknopf auslösbare Klappmesser mit beidseitig scharf geschliffener Spitze und einer Klingenlänge von rund sechs Zentimetern. Der Angeklagte bestätigt, dass es sich um sein Eigentum gehandelt hat, und ist auch einverstanden, dass der Gegenstand bei einer Verurteilung eingezogen wird. Nach kurzer Erläuterung durch seinen Rechtsvertreter ist A. auch bereit, die von Privatbeteiligtenvertreterin Scheed geforderten 4.140 Euro Schmerzengeld anzuerkennen.

Diese Bereitwilligkeit nutzt dem Angeklagten wenig – die Geschworenen verurteilen den 23-Jährigen mit sieben zu einer Stimme anklagekonform wegen Mordversuchs. Eine Notwehrsituation wird einstimmig verneint. Die Strafe: 14 Jahre Haft. Während die Staatsanwältin damit einverstanden ist, nimmt sich der nach der Übersetzung des Urteils verdattert wirkende A. drei Tage Bedenkzeit, die Entscheidung ist daher nicht rechtskräftig. (Michael Möseneder, 9.1.2023)