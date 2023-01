Thomas Müller will Deutschland weiter zur Verfügung stehen. Am Ende muss sich Teamchef Flick entscheiden

Thomas Müller: "Werde immer zur Verfügung stehen". Foto: IMAGO/Hussein Ibrahim/M.i.S.

Zwölf Jahre ist es her, als Louis van Gaal den legendären Satz prägte: "Thomas Müller spielt immer." Das war auch lange Zeit so, auch als der Niederländer längst nicht mehr beim FC Bayern war. Müller spielte immer.

Doch diese These ist zuletzt immer wieder ins Wanken geraten – beim deutschen Rekordmeister, aber auch im DFB-Team. Joachim Löw hatte Müller 2019 sogar schon ausgemustert, ehe er ihn zwei Jahre später reumütig zurückholte. Doch von Erfolg war die Rückholaktion nicht gerade geprägt. 2021 scheiterte das Deutschland bei der EURO im Achtelfinale, ein Jahr später war bei der WM schon in der Gruppenphase Schluss – jeweils mit Müller.

Der Münchner ist inzwischen 33, ein Ende seiner beeindruckenden DFB-Karriere hätte nach dem WM-Desaster keinen verwundert. Doch Müller macht weiter: Er werde immer Nationalspieler sein und immer zur Verfügung stehen, sagte er nun. Eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft überließ er somit dem Teamchef.

Dieser Sinneswandel kommt überraschend. Vor fünfeinhalb Wochen, nach dem bitteren WM-Aus, hatte Müller nach dem Spiel gegen Costa Rica (4:2) bereits eine Abschiedsrede in die TV-Kamera gehalten. »Ich habe es mit Liebe getan, da könnt ihr euch sicher sein«, sagte er damals.

Es liegt nun in der Tat an Hansi Flick, wie er sein Team künftig aufstellt und ausrichtet. Der DFB-Coach muss in den kommenden Wochen grundsätzliche Entscheidungen treffen. Dies betrifft nicht nur den alternden Müller. Auch Kapitän Manuel Neuer, derzeit ohnehin schwer verletzt, könnte zum "Problemfall" werden. Auch der Keeper sieht sein sportliches Ende noch längst nicht gekommen.

Die Länderspiele im März dürften zumindest in Bezug auf Müller oder auch Ilkay Gündogan erste Fingerzeige geben, wo der Weg hinführt. Dass ein Thomas Müller aber immer spielt, hat sich längst überholt. (sid, red, 09.4.2023)