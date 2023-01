Der ÖAMTC arbeitet laut Eigenangabe an einem neuen Projekt im Sharing-Bereich

"ÖAMTC Easy Way" wurde in Wien, Graz und Klosterneuburg angeboten. Foto: ÖAMTC

Es wäre eine gute Möglichkeit gewesen, sich umweltfreundlicher als mit dem Auto und flexibler als mit den Öffis in der Stadt zu bewegen – doch nun wird das E-Moped-Sharing-Angebot des ÖAMTC eingestellt, wie es auf der eigenen Website heißt. Falls Kundinnen und Kunden noch über gekaufte Freiminuten verfügen, so werden sie per E-Mail kontaktiert.

Auch die ÖAMTC-Easy-Way-App wird per 15. Februar 2023 deaktiviert. Im gleichen Atemzug heißt es seitens des ÖAMTC, dass man gemeinsam mit Partnern an neuen Projekten im Sharing-Bereich arbeite.

Das E-Moped-Sharing mit dem Namen "ÖAMTC Easy Way" wurde in Wien, Graz und Klosterneuburg angeboten. Bei der Aktivierung wurden 13 Euro bezahlt, anschließend zahlten Kundinnen und Kunden im Minutentarif 23 Cent pro Minute fürs Fahren und 13 Cent pro Minute fürs Parken.

Mit der Parkfunktion konnte das E-Moped abgestellt werden, ohne die aktuelle Miete beenden zu müssen. Bei den Tagestarifen zahlten die Kundinnen 2,40 Euro für 24 Minuten innerhalb eines Tages oder fünf Euro für 50 Minuten innerhalb eines Tages. (red, 9.1.2022)