Julia Znoj zeigt Füße, die sich scheinbar auflösen. Foto: Verena Nagl/Kunstraum Schwaz

Schwaz – Ihre Totenmaske hing in zig Salons und Künstlerateliers, um ihr Schicksal rankten sich allerlei Legenden, Rilke, Döblin, Horváth und manch andere Dichter haben der "Unbekannten aus der Seine" literarische Denkmäler gesetzt. Und der kuriose Kult um eine junge Frau, deren Leichnam um 1900 angeblich aus der Seine geborgen worden war, hat lange nachgewirkt: 1960 soll ein Spielzeugfabrikant aus Norwegen das Gesicht einer Puppe nach dem Vorbild der berühmten Totenmaske geformt haben. Diese Puppe ist bis heute als "Resusci-Anne" oder auch "Rescue-Annie" bekannt und das Standardmodell für Erste-Hilfe- und Reanimationstrainings.

Man muss schon die Werktitel zurate ziehen, um den vielen inhaltlichen Bezügen auf die Spur zu kommen, die Julia Znojs aus recycelten Materialien wie Baustyropor, Papier und Glas gemachten Skulpturen und Objekten innewohnen. Folgt man den Fährten, die Znoj mit einer stark abstrahierten "Resusci-Anne" oder mit Objekten legt, die aussehen, als seien sie lange im Wasser gelegen und irgendwann an einem Ufer angeschwemmt worden, tun sich aber überraschende Dimensionen auf.

Booster für die Vorstellungskraft

Aufgebrochene (Eier-)Schalen mit rätselhaftem Innenleben oder die aus Kunststoff gegossenen Füße einer unbekannten Frau werden zu Requisiten einer Erzählung über die Darstellung von Weiblichkeit und über Anonymität als Booster für die Vorstellungskraft. Wobei die gebürtige Schweizerin Znoj, die in Wien bei Heimo Zobernig und Constanze Ruhm studiert hat, diese Vorstellungskraft ganz gezielt anregt, wenn sie ihre Materialien wie Sedimente übereinanderschichtet. Oder geht es eigentlich ums Freilegen dieser Schichten? Auch das bleibt rätselhaft.

She is in it not not at all titelt Znojs erste Einzelausstellung in der Galerie der Stadt Schwaz, die neuerdings Kunstraum Schwaz heißt, weil Verwechslungsgefahr mit dem nahegelegenen Shoppingcenter bestand. Leiterin Nadja Ayoub hat die Umbenennung mit einer räumlichen Erweiterung um einen Vermittlungsraum verbunden. Dort wird es demnächst auch um die Unbekannte aus der Seine gehen. (jel, 10.1.2023)