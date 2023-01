Der Detektiv Augustus Landor (Christian Bale). Foto: Scott Garfield/Netflix

Eine Leiche ohne Herz. Das ist Grund genug, den Detektiv Augustus Landor aus dem Ruhestand zu holen. Zumal es sich um einen jungen Kadetten der West-Point-Militärakademie handelt, erhängt an einem Baum. Eine schaurige Geschichte, die uns Regisseur Scott Cooper im Netflix-Film The Pale Blue Eye – Der denkwürdige Fall des Mr Poe erzählt, ohne dabei zum Horrorschocker zu werden.

Man schreibt das Jahr 1830. Amerika steht zwischen Unabhängigkeit und Bürgerkrieg. Augustus Landor hat sich in eine Hütte im Hudson Valley zurückgezogen. Christian Bale verkörpert den Landor mit Vollbart und sparsamem Ausdruck. Hinzu kommt für den Witwer viel persönlicher Ballast: Seine Tochter wurde von Soldaten der nahegelegenen Kaderschmiede vergewaltigt und ist verschwunden. Dennoch übernimmt er die Mordermittlungen in der Militärakademie.

Netflix

Schon bald macht er Bekanntschaft mit einem ganz besonderen Kadetten: Edgar Allan Poe, extravagant und charismatisch gespielt von Shootingstar Harry Melling als eine Art nerdiger Goth "avant la lettre". Der schmächtige Poe ist fasziniert vom makaberen Mordfall. Der Mörder müsse ein Poet sein, denn "ein Herz ist ein Symbol, oder es ist gar nichts!".

Hellwach geht Poe dem erfahrenen Augustus Landor zur Hand – bis ihn Lea, die Tochter des Militärarztes, in ihren Bann zieht. Sie ist eine typische Poe-Figur. Kränklich-blass, von epileptischen Anfällen geplagt – und männliche Projektionsfläche für Poes Todessehnsucht. Doch Darstellerin Lucy Boynton spielt selbstbewusst inmitten dieser Männerwelt.

Kein Poe-Biopic

Poe selbst ist nur eine Nebenfigur, und der Film ist kein Poe-Biopic, auch wenn der echte Edgar Allan tatsächlich kurz Kadett in West Point war. Grundlage für The Pale Blue Eye ist der gleichnamige Roman von Louis Bayard von 2003. Buch und Film nehmen Motive aus seinem Werk auf, vom Raben bis hin zum titelgebenden "blassen blauen Auge" aus seiner berühmten Kurzgeschichte The Tell-Tale Heart. Der Film ist eine Geschichte im Poe-Stil über Poe.

Allround-Regisseur Scott Cooper, der 2013 schon das Rust-Belt-Drama Auge um Auge – Out of the Furnace mit Christian Bale gedreht hat, schließt stilistisch an den Film noir an. Neblig-kalt im Setting und spärlich ausgeleuchtet, sind auch die undurchschaubaren Figuren echte Gothic-noir-Gestalten. Das Genre verdankt seinerseits dunklen Romantikern wie Poe viel. Und immerhin ist Edgar Allan Poe mit seinen Murders in the Rue Morgue einer der Väter des modernen Krimis. In einem Umfeld aber, wo jeder zweite Fernsehkrimi grausame Morde und düstere Elemente nutzt, ist es nicht leicht, eigene Akzente zu setzen. Regisseur Scott Cooper versucht dies mithilfe des historischen Settings und des beeindruckenden All-Star-Casts.

Prominente Miniauftritte

Doch während der Ausflug in die düstere Welt fesselt, bekommen charismatische Schauspieler wie Gillian Anderson und Toby Jones wenig Zeit, um ihre Figuren zu entwickeln. Auch Timothy Spall, Charlotte Gainsbourg und Robert Duvall haben nur Miniauftritte. Sogar eine Statistenrolle im Wirtshaus ist prominent mit dem mittlerweile zum US-Senator gewählten John Fetterman besetzt.

All das macht The Pale Blue Eye zu einem soliden und schaurigen Noir mit der atmosphärischen Howard-Shore-Filmmusik und literarisch-historischen Dialogen. Für einen meisterlichen Thriller fehlt dem Film allerdings der letzte Funken Spannung. Das blaue Auge bleibt ein wenig blass. (Marian Wilhelm, 10.1.2023)