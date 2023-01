Derzeit gibt es zwei Direktflüge pro Woche nach Österreich. Einige Länder haben ebenfalls Einreiseregeln verschärft. Keine Testpflicht gibt es derzeit aber etwa via Dubai oder Bangkok

Vorerst gibt es zwei Direktflüge aus China nach Österreich. In dieser Woche gibt es nach Angaben aus dem Gesundheitsministerium aber nur eine Direktverbindung: Der AUA-Flug ist Montagfrüh in Wien gelandet. APA / Tobias Steinmaurer

Montagfrüh gegen 6.25 Uhr ist der erste Direktflug aus China in Österreich angekommen, nachdem China seine Abschottung nach dem Aus der Null-Covid-Politik beendet hatte. Allerdings fällt die Öffnung des Landes auch mit einer massiven Corona-Welle zusammen, die aktuell die Volksrepublik heimsucht. Österreich hat – wie zahlreiche andere Länder auch – eine Corona-Testpflicht für Reisende aus China eingeführt. Passagiere müssen einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Die Kontrolle erfolgt über die jeweilige Fluggesellschaft. Zusätzlich wird das Abwasser von Flügen aus China analysiert, um das Auftreten möglicher neuer Virusvarianten zu überwachen.

Beim ersten Flug der Austrian-Airlines-Maschine aus Schanghai konnten beim Check-in nur sieben der 230 Fluggäste keinen PCR-Test mit der erforderlichen Gültigkeit vorweisen. Diese "konnten somit den Flug nicht antreten", sagte eine Sprecherin der Airline am Montag.

Die PCR-Testpflicht für Reisende aus China kann Österreich aber nur für Passagiere verhängen, die per Direktflug ins Land kommen. Davon gibt es vorerst nur zwei Flüge pro Woche, die von Austrian Airlines und Air China bedient werden. Diese Woche gibt es überhaupt nur einen Direktflug.

Bei Flugreisen aus China mit Zwischenstationen in Ländern, wo keine Testpflicht gilt, können Passagiere aber auch ohne gültigen PCR-Test einreisen. Das räumt auch ein Sprecher des Gesundheitsministers Johannes Rauch (Grüne) ein. "Daher ist ein internationales Vorgehen nötig, das abgestimmt ist", sagte der Sprecher dem STANDARD. "Wir sind auch abhängig davon, was Nachbarländer machen."

Keine PCR-Testpflicht via Dubai oder Bangkok

Auf eine einheitliche Testpflicht konnten sich die EU-Staaten vergangene Woche zwar nicht verständigen. Die EU empfiehlt diese aber nachdrücklich. Derzeit haben neben Österreich etwa Deutschland, die Niederlande, Belgien, Frankreich, Schweden, Griechenland, Spanien, Italien, Portugal, Großbritannien, die USA, Israel und Japan eine Corona-Testpflicht für Reisende aus China eingeführt. "Da ist schon viel umgesetzt worden", sagte ein Sprecher Rauchs mit Verweis auf die Testpflicht auch in den großen Umsteige-Airports wie Frankfurt oder Amsterdam.

Passagiere, die über den Flughafenknotenpunkt Dubai fliegen, müssen laut der Fluglinie Emirates hingegen keine PCR-Tests bei der Einreise vorweisen. Air China steuert Dubai derzeit regelmäßig an – etwa aus Peking oder Schanghai. Auch in Bangkok ist eine Einreise ohne PCR-Test möglich: Bei einer Weiterreise nach Österreich wird dann ebenfalls kein Covid-Test benötigt.

In Thailand wurde am Montag trotz Ankündigung verschärfter Einreiseregeln für alle Besucherinnen und Besucher – nicht nur jene aus China – eine Kehrtwende vollzogen: Besucher aus dem Ausland müssen nun doch keinen Impfausweis vorlegen, zitierte die Zeitung "Bangkok Post" Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul. Die neuen Regeln, wonach Besucherinnen und Besucher einen Nachweis über zumindest zwei Covid-Impfungen hätten erbringen müssen, seien hinfällig. Der Kehrtwende waren Proteste von Reiseveranstaltern vorausgegangen: Diese hatten befürchtet, dass durch die verschärften Einreiseregeln viele Urlauberinnen und Urlauber abgeschreckt werden könnten.

"Staat mit hohem epidemiologischem Risiko"

Die Volksrepublik China wird derzeit von Österreich als "Staat mit hohem epidemiologischem Risiko eingestuft", wie es vonseiten des Gesundheitsministeriums heißt. Gesundheitsminister Rauch rechnet aber nicht damit, dass sich die Corona-Situation in Österreich durch Reisende aus China verschlechtert. Im Gegensatz zu China gebe es in Österreich eine breite Immunität gegen die auch in China dominierende Omikron-Variante, hatte er unlängst betont.

Im Ministerium wird zudem vorerst mit keiner großen Reisewelle aus China gerechnet. Die Zahl der internationalen Flüge sei noch beschränkt, die Tickets seien teuer. Für den Frühling wird aber eine Steigerung der Passagierzahlen erwartet. (David Krutzler, 9.1.2022)