Berührende Geschichte vom Überlebenskampf einer Leopardenfamilie im Herzen Afrikas – "Olimba – Königin der Leoparden", 20.15 Uhr, ORF 2.

Erbe Österreich: Ein Ringstraßenbau in neuem Glanz – das wiedereröffnete Parlament Birgit Mosser erzählt von den Raffinessen des von Theophil Hansen entwickelten Gebäudes am Ring und der Modernisierung. Bis 21.05, ORF 3

Arm trotz Arbeit – Die Krise der Mittelschicht Existenzängste trotz Jobs? Das ist in Europa keine Seltenheit mehr. Rund ein Drittel aller Beschäftigten lebt in Unsicherheit. Bis 21.45, Arte

Universum: Olimba – Königin der Leoparden Die Leopardin Olimba ist eine gnadenlose Jägerin und eine beschützende Mutter. Die Naturfilmer Will und Lianne Steenkamp haben die Raubkatze und ihre Nachkommen im Luangwa-Tal von Sambia drei Jahre lang mit der Kamera begleitet. Bis 21.05, ORF 2

Report Themen bei Susanne Schnabl: Koalitionsbaustellen. Live zu Gast im Studio ist der Politikwissenschafter Peter Filzmaier / Renoviertes Haus, neuer Stil? / Beschleunigte Energiewende / Ukraine-Flüchtlinge – gekommen, um zu bleiben? Bis 22.00, ORF 2

Starsky & Hutch (USA 2004, Todd Philipps) Übereifriger Cop (Ben Stiller) wird zum Dienst mit lässigem Undercover-Ermittler (Owen Wilson) verdonnert. Und weil gerade die Siebziger sind, heißt es auch im Spielfilm: Schnauzer, Discofieber und Schlaghose! Bis 0.25, Kabel 1

Kreuz und quer: Die Amish im Dschungel – Warum die Mennoniten in den Regenwald ziehen Die Mennoniten in Mittelamerika sind abgeschottet. Als strenggläubige Protestanten kamen ihre Vorfahren vor 250 Jahren aus Europa, um in der Abgeschiedenheit ihren Glauben ungestört leben zu können. Um 23.25 Uhr geht es in Die große Entschleunigung um das Dasein als Eremiten. Bis 0.15, ORF2

Erlesen Die Gäste bei Heinz Sichrovsky sind Johannes Huber, Sky du Mont, Renée Schroeder und Siegfried Meryn. Bis 23.35, ORF3