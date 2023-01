Endet eine Beziehung, geht damit meist viel Unschönes einher. Man ist verletzt, tieftraurig, hadert mit dem, was geschehen ist, vermisst, wenn schon nicht die Person, so doch die schönen gemeinsamen Zeiten. Man verlässt die gemeinsame Wohnung und führt oftmals viele Diskussionen darüber, wem was gehört beziehungsweise wer nun Dinge, die man einst gemeinsam angeschafft hat, behalten wird – etwa den Fernseher, den Staubsauger oder das Auto. Noch schwieriger ist eine Komponente, die auch nicht wenig emotional aufgeladen ist: die Frage danach, wie es mit dem gemeinsamen Freundeskreis weitergeht.

Was passiert, wenn sich eines dieser Paare trennt? Foto: Getty Images/iStockphoto/ViewApart

Eine Frage der Loyalität

Schon klar, seine beste Freundin und ihr bester Freund werden wahrscheinlich Loyalität beweisen und nun nicht zum oder zur nunmehrigen Ex überlaufen. Auch die eigene Familie wird im Idealfall zu einem stehen. Doch wie sieht es mit weniger engen Vertrauten aus? Möglicherweise hat man mit einem befreundeten Paar regelmäßig gesportelt oder in größerer gemischter Runde lustige Spieleabende veranstaltet. Vielleicht hat man ein Hobby gemeinsam mit anderen betrieben oder war öfters mit Bekannten wandern oder essen. Nun, da man getrennte Wege geht und vielleicht wenig Lust hat, den oder die Verflossene in nächster Zeit um sich zu haben, gehört in irgendeiner Form geklärt, wer wen auch künftig noch treffen wird – und wer von beiden nun an Gruppenaktivitäten, die man einst mit dem gemeinsamen Freundeskreis veranstaltete, allein teilnimmt.

Die Freundinnen und Freunde stehen in solchen Situationen ähnlich unter Druck, sich zu entscheiden. Da stellen sich dann Fragen wie: Wer kannte die Person zuerst? Wer hat sich immer besser mit derjenigen verstanden? Und wer hat die Freundschaft immer gepflegt, während der andere nur mitgegangen ist, wenn man sich getroffen hat? Besonders prekär kann die Lage werden, wenn die Beziehung im Streit auseinanderging, vielleicht ein Seitensprung oder sonstiges schweres Fehlverhalten eines der beiden Beteiligten geschehen ist. Die Frage, wer sich richtig oder falsch verhalten habe und auf wessen Seite sich wer stellt, spaltet nicht selten einen ganzen Freundeskreis.

Wie haben Sie das erlebt?

Kennen Sie das Problem, dass man bei einer Trennung nicht nur die Beziehung, sondern auch jemanden aus dem Freundeskreis verliert? Wie haben sich Ihre Freundinnen und Freunde entschieden – und warum? Waren Sie selbst als befreundete Person eines Paares, das sich getrennt hat, auch schon in der Situation, sich für einen der beiden entscheiden zu müssen? Und was war für Ihre Wahl ausschlaggebend? Erzählen Sie im Forum! (Daniela Herger, 13.1.2023)