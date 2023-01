DNA-Spuren belasten den festgenommenen mutmaßlichen Täter mit hoher Sicherheit. Foto: APA / Florian Wieser

Wien – Zwei in den ersten Tagen des neuen Jahres in Wien-Donaustadt und in Wien-Floridsdorf verübte Mordfälle dürften laut Staatsanwaltschaft und Landespolizeidirektion Wien geklärt sein. Ein 50-jähriger obdachloser polnischer Staatsbürger konnte nach einem Hinweis eines Journalisten festgenommen werden. Das teilte der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl am Montagnachmittag in einer Pressekonferenz mit.

Die Gegebenheiten an beiden Tatorten hätten sich sehr geähnelt. Die Opfer, ein 74-jähriger Apotheker und eine 31-jährige Frau, wiesen schwere Kopfverletzungen auf, die Frau zudem Stichverletzungen. Die Tatorte seien "ungewöhnlich" gewesen, es sei klar gewesen, dass es sich nicht um "normale Einbrüche" handle.

Tasche mit Diebesgut vorbereitet, aber nicht mitgenommen

Im Fall des 74-Jährigen, der in der Nacht auf den 1. Jänner in Donaustadt ermordet wurde, habe der Täter eine Tasche mit persönlichen Gegenständen des Opfers vorbereitet, sie dann aber nicht mitgenommen. Entwendet habe er nur dessen Schuhe und Geldbörse. Im zweiten Fall, der am Sonntag, 8. Jänner, in Floridsdorf entdeckt worden war, wurde nichts gestohlen.

Der mutmaßliche Täter konsumierte in den Wohnungen alkoholische Getränke und dürfte sich länger darin aufgehalten haben. Im Fall der 31-Jährigen waren auch die beiden Kinder des Opfers in der Wohnung zugegen. Nähere Informationen wollte Oberstleutnant Dietmar Berger, der die Vorfälle beschrieb, dazu nicht machen. Die Kinder sollen erst befragt werden. Der Täter habe sich jedenfalls nicht bemüht, wenige Spuren zu hinterlassen: "Es war ihm schlichtweg egal."

Täter kehrte an Tatort zurück

Am Abend des 8. Jänner bekam die Polizei dann Hinweise, dass sich eine Person Zutritt zu einem der Tatorte zu verschaffen suche. Daraufhin konnte die Polizei die betreffende Person anhalten – es war der 50-Jährige, der sich bald als Verdächtiger herausstellen sollte. Ein DNA-Abgleich mit Datenbanken und Spuren am Tatort gab Gewissheit, dass es sich zumindest im ersten Fall mit hoher Sicherheit um den Täter handeln dürfte. Im zweiten Fall steht eine letzte Überprüfung noch aus.

In Österreich ist der Mann mit mehreren Vergehen vorgemerkt. Am 27. Dezember habe er seine Lebensgefährtin verletzt, am 29. Dezember wurde er wegen Brandstiftung angezeigt. In Deutschland ist er wegen insgesamt 23 Delikten vorgemerkt.

Psychiatrisches Gutachten in Auftrag

Aufgrund der derzeitiger Beweislage nach der Einvernahme des Beschuldigten und seiner Einlieferung in die Justizanstalt Josefstadt werde die Staatsanwaltschaft Wien Untersuchungshaft beantragen, sagte deren Sprecherin Nina Bussek. Auch ein psychiatrisches Gutachten zur Gefährlichkeit des Täters wurde in Auftrag gegeben. Gegenüber der Polizei habe er sich bei seiner Festnahme sehr aggressiv gezeigt, die Wiener Einsatzgruppe Wega musste hinzugezogen werden (miwi, 9.1.2022).