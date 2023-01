Pro:

Der Vorsatz an sich hat schon etwas grob Entwürdigendes, impliziert er doch, im jetzigen Zustand stimme etwas nicht. Nehmen wir den an Silvesterabenden besonders beliebten Plan, im neuen Jahr von gesundheitsschädlichen Substanzen aller Art Abstand zu nehmen. Nie wieder, ganz bestimmt! In sektseliger Selbstoptimierungslaune gefasst, halten diese Entschlüsse meistens genau einen Tag – nämlich an dem darauffolgenden, weil der Schädel brummt und es den Magen aushebt. Sobald der Körper sein Klumpert wieder halbwegs beisammen hat, fällt der Vorsatz, davon kannst du ausgehen.

Warum das Jahr also mit einer Niederlage beginnen? Drehen wir doch gleich den Spieß um. Vorsätze sind dazu da, um gebrochen zu werden! Das verheißt doppeltes Vergnügen: Genuss und gleichzeitig nicht das Gefühl, unterlegen zu sein. Pfeifen wir bewusst auf fromme Vorgaben, Verhaltensänderung ist sowieso überbewertet, das Glas immer halbvoll. Prosit, es wird ein gutes Jahr!

(Doris Priesching)