Gute Haut

Foto: Heidi Seywald

Sie kommen ohne Extraverpackung aus. Das gibt für diese Sackerln einen Extrapunkt, spart es doch Ressourcen. Zwei Henkel, geschmeidiges Material, am Handling ist nichts auszusetzen. Es gibt sie leider nur in einer Größe – ein Minuspunkt. Dafür zum unschlagbaren Stückpreis von 14 Cent. Und sie halten auch dank des Kleinformats dicht bis zur Tonne. Das ist spitze.

Billa Biomüll Säcke, 15 Stück à 15 Liter bei Billa um € 2,19

4 von 6 Sternen





Fester Sack

Foto: Heidi Seywald

Es muss perfekt in den Kübel passen, sonst wird das nichts. Mit Dehnen und Zupfen kommt man bei diesem Sackerl nicht weit. Erhältlich ist es in zwei Größen (20, 35 l). Die Technik mit dem Zugband funktioniert tadellos. Beim 20-Liter-Beutel dringt kein Tröpfchen durch. Trotz feuchten Abfalls bleibt das Sackerl reißfest bis zur Tonne. Preislich mit 43 Cent je Stück im oberen Feld.

Pely Bio-Zugbandbeutel, acht Stück à 20 Liter bei Billa um € 3,49

2 von 6 Sternen





Dichter Beutel

Foto: Heidi Seywald

Auch dieses elastische Sackerl greift sich gut an und lässt sich dank leichter Dehnbarkeit einfach im Kübel verankern. Die Henkel helfen dabei. Es gibt sie in drei Größen (10, 30, 120 l). Der mittelgroße Sack erfüllt seinen Zweck gut: Er hält dicht, auch bei feuchterem Inhalt wie Gurken und den gesamten Weg zur Tonne. Mit 37 Cent je Stück sind die Beutel auch preislich attraktiv.

Spar Biomüll Säcke, acht Stück à 30 Liter bei Interspar um € 2,99

3 von 6 Sternen





Trübe Tasche

Foto: Heidi Seywald

Die Sackerln schmiegen sich schön in den Abfallkübel, die Henkel sind auch hier praktisch. Zudem sind sie in drei Größen (10, 20, 35 l) erhältlich. Den eigentlichen Zweck erfüllt das Folientascherl, das im getesteten 35-Liter-Format 60 Cent je Stück kostet, aber nicht: Es ist weder dicht und schon gar nicht reißfest, was wohl auch an der Größe liegt. Das macht das Sackerl zum Verlierer.

Swirl Bio-Müll Folienbeutel, sechs Stück à 35 Liter bei Interspar um € 3,49

1 von 6 Sternen

(Regina Bruckner, 19.1.2023)