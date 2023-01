Der Comedian Jerrod Carmichael ist als Moderator das neue Gesicht der Golden Globes. Foto: AP

Wenn in Wien die Ballsaison startet, beginnt in Hollywood die Award-Season. Den Auftakt bilden im Jänner die Golden Globes, die dieses Jahr ihr 80. Jubiläum feiern und am Dienstagabend in Los Angeles vergeben werden. Die Film- und Fernsehpreise der Hollywood Foreign Press Association (HFPA) gelten als Stimmungsbarometer für die im März stattfindenden Academy Awards. Tatsächlich gibt es einige Gemeinsamkeiten zum großen Bruder Oscar. Meryl Streep und der Filmkomponist John Williams zählen etwa bei beiden Award-Shows zu den am häufigsten nominierten und ausgezeichneten Personen.

Kritik an mangelnder Diversität

Die Probleme gleichen sich ebenfalls. Am deutlichsten traten diese im Nachgang von #OscarsSoWhite zutage, denn die Kritik an mangelnder Repräsentanz von Afroamerikanern und Afroamerikanerinnen bei Preisvergaben und im Komitee der Academy Awards traf auch die Golden Globes. 2018 stockte die Oscar Academy ihre Jury um 928 Mitglieder auf über 9000 auf, die rund hundertköpfige HFPA-Organisation ist dagegen ein illustrer Kreis. Doch auch in diesem ist, wie die Los Angeles Times 2021 berichtete, kein einziges Schwarzes Mitglied. Überhaupt bestünde, so der Bericht, die Organisation aus reichlich skurrilen Charakteren: eine Schönheitskönigin, ein russischer Bodybuilder sowie einige Mitglieder, die ihre Tickets für die Awardshow für hohe Preise verhökerten. Aufnahmeanträge von etablierten Filmjournalistinnen wie Claudine Moulard von Le Monde oder der Norwegerin Kjersti Flaa wurden dagegen mehrmals grundlos abgewiesen.

Vorwurf sexueller Belästigung

Auch Vorwürfe der Bestechlichkeit und der sexuellen Belästigung hingen über den Globes. Dem ehemaligen Präsidenten Philip Berk wurde 2018 vom Schauspieler Brendan Fraser ein sexueller Übergriff vorgeworfen, der 2003 stattgefunden haben soll. Eine interne Untersuchung tat den Vorfall als spaßhaftes Grapschen ab. Aus Protest wird Fraser, der in Darren Aronofskys The Whale nominiert ist, der Award-Show heuer fernbleiben.

Aufgrund dieser zahlreichen Vorwürfe boykottierten Studios wie Amazon, Netflix und Warner sowie einige Hollywoodstars die letztjährige Award-Zeremonie, die nicht ausgestrahlt wurde. Nun wurden die Abstimmungsprozeduren reformiert: Neben den 96 HFPA-Mitgliedern stimmten erstmals 103 Professionelle aus 62 Ländern mit. Insgesamt sind 51,8 Prozent der Stimmberechtigten ethnisch divers, und auch die Frauenquote ist erfüllt.

Scharfzüngige Moderationen bleiben: Neubeginn mit Jarrod Carmichael

Doch nicht überall gab es Reformbedarf. Die scharfzüngigen Moderatoren und Moderatorinnen dürfen bleiben. Die Messlatte legte 2010 der Brite Ricky Gervais, der fünfmal moderierte. Bei seinen bitterbösen Witzen blieb den anwesenden Hollywoodstars oft das Lachen im Hals stecken. Ein Highlight war 2020 die Spitze gegen Leonardo DiCaprios Vorliebe für Frauen unter 25: Gervais witzelte, dass nach drei Stunden Show DiCaprios Begleitung schon zu alt für ihn sein dürfte.

Dieses Jahr wird der afroamerikanische Comedian Jarrod Carmichael die Verleihung moderieren. Ein weiteres Zugeständnis für mehr Diversität. Der Emmy-Preisträger war bis zu seinem Auftritt bei der Sketchsendung Saturday Night Live ein Geheimtipp. In seinem SNL-Monolog schaffte er es so hervorragend, von der Oscar-Watschn Will Smiths zu Barack Obamas nie eingelösten Wahlversprechen "Change" zu kommen, dass er vom Fleck weg engagiert wurde: Schwarz, schwul, klug und mit perfektem komischen Timing ist er das ideale Gesicht der "neuen" Golden Globes.

Nominierungen: "The Banshees", "The Fabelmans" und "Im Westen nichts Neues"

Auch die Nominierungen sind erfreulich. An der Spitze steht Martin McDonaghs The Banshees of Inisherin. Dicht gefolgt von Everything Everywhere All at Once und Steven Spielbergs The Fabelmans, der im März in den heimischen Kinos anlaufen wird. Die deutsche Erich-Maria-Remarque-Verfilmung Im Westen nichts Neues (Netflix) mit Burgschauspieler Felix Kammerer zählt zu den nichtenglischsprachigen Favoriten. (Valerie Dirk, 10.1.2023)