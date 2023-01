Nach Monaten der Asylantragsrekorde, der Flüchtlingszelte und des Streits über den Mangel an festen Quartieren klingt die Nachricht fürs Erste beruhigend. Von Mitte Dezember bis in die ersten Jännertage sei die Zahl von Aufgriffen und damit Asylanträgen in Österreich um 70 Prozent zurückgegangen, verlautbarte das Innenministerium. Das Ende der Visafreiheit für tunesische und indische Staatsbürger in Serbien, von wo aus diese sich nach Österreich durchgeschlagen hatten, wirke sich positiv aus.

Im Dezember haben um fast die Hälfte weniger Menschen um Schutz angesucht als im November. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Tatsächlich dürften laut vorläufigen Zahlen im Dezember um fast die Hälfte weniger Menschen um Schutz angesucht haben als im November, als es 11.890 Asylanträge gab. Doch diese Entwicklung, die auch der winterlichen Fluchtbewegungsebbe zu verdanken ist, wird nicht reichen, um das notorische Fehlen von Asylquartieren zu beenden. Weitere schrille Konflikte um Flüchtlinge sind vorprogrammiert.

Denn nach wie vor sind die Bundesquartiere knallvoll, während sich in den Ländern außer in Wien und dem Burgenland in Sachen Asylwohnraumbeschaffung wenig bis nichts tut. Statt die vorübergehende Gunst der Stunde zu nutzen und jetzt Übernahmequartiere zu schaffen, reagieren Länderverantwortliche mit konfliktvermeidendem, bequemem Zurücklehnen. Fakt aber ist, dass der Bund heuer dreimal mehr Asylsuchende grundversorgen muss als vergangenen Winter. Wenn es nicht rasch mehr Länderquartiere gibt, wird das Unterbringungssystem im Frühjahr daher ganz an die Wand fahren, so dann, wie erwartbar, wieder mehr Flüchtlinge kommen. (Irene Brickner, 10.1.2023)