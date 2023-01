In dem TV-Auftritt und schoss der Fünfte in der britischen Thronfolge scharf gegen die Boulevardpresse

Werbung für das Buch des Prinzen. "Meine Familie machte sich zum Komplizen", klagt Harry. Foto: Reuters / Peter Nicholls

Schwere Anschuldigungen gegen seinen Bruder William und seine Stiefmutter Camilla, detaillierte Schilderung privater Unterhaltungen: Im Interview mit dem Kommerzsender ITV hat Prinz Harry am Sonntagabend die riesige Distanz zur britischen Monarchie unter seinem Vater König Charles bekräftigt. Vor allem aber fuhr der 38-Jährige einen Frontalangriff gegen die Londoner Boulevardpresse. "Die Medien wollen uns kontrollieren, okay. Aber wer kontrolliert sie?", fragte er.

Der Fünfte in der Thronfolge und seine Gattin Meghan (41) befinden sich, wie der Interviewer Tom Bradby aufzählte und Harry bestätigte, im Rechtsstreit mit mehreren großen Londoner Verlagshäusern. In den britischen Medien ist davon kaum jemals die Rede; auch am Montag ließen die Zeitungen das Thema links liegen. Drei Verfahren sind allein gegen News UK anhängig, wo "Sun" und "Times" erscheinen; je ein Verfahren richtet sich gegen das Boulevardblatt "Mirror" und die "Daily Mail". In letzterem Zivilprozess geht es um illegales Abhören von Telefonen, ja sogar um einen Einbruch. Sämtliche Verlage bestreiten die Vorwürfe.

"Selbstmordaktion"

Sein Vater habe ihm von den Zivilverfahren abgeraten, berichtete Harry: "Er sagte, das sei wahrscheinlich eine Selbstmordaktion. Aber ich will versuchen, etwas zu bewirken, und das ist es mir hundertprozentig wert." Die überwiegend feindselige Reaktion der Medien auf seinen Memoirenband "Reserve", der am Dienstag erscheint, erklärte sich der Autor etwa damit, er solle eingeschüchtert werden, um ihn vom Rechtsweg abzubringen.

Dem Königshaus gab der abtrünnige Prinz eine Mitschuld: "Einige Mitglieder der Königsfamilie gehen mit dem Teufel ins Bett. Ich halte das für falsch, aber das ist deren Entscheidung. Wenn es aber zum Nachteil anderer geschieht und sich gegen meine Familie richtet, habe ich was dagegen." Konkret warf Harry Charles’ damaliger Geliebten und heutigen Ehefrau Camilla vor, diese habe sich zu Beginn des Jahrhunderts bei der Presse beliebt machen wollen. So seien Details aus einem Treffen Camillas mit Prinz William in der Zeitung gestanden. "Die kamen nicht von William, konnten also nur von der einzigen anderen Person im Raum kommen."

Schaden fürs Land

Jedenfalls sei das vielzitierte Königshausmotto "keine Erklärung, keine Beschwerde" gegenüber den Medien Unsinn: "Es wird dauernd erklärt und reklamiert. In den vergangenen sechs Jahren wurden dauernd von Familienmitgliedern Dinge an die Medien weitergegeben. Meine Familie hat sich zum Komplizen gemacht in dem Leidensprozess meiner Frau." Mit dem Konzept der Monarchie habe er nie ein Problem gehabt, führte Harry aus. "Was mich stört, ist der Umgang der Presse mit der Institution. Ich liebe mein Land. Und ich glaube, dass die Medien ihm erheblichen Schaden zufügen." Ob er in Zukunft wieder Teil der Monarchie sein werde? "Das weiß ich nicht." Auch die Frage nach der Teilnahme an Charles’ Krönung im Mai blieb unbeantwortet: "Bis dahin kann noch viel passieren."

Trotz intimer Details aus dem Familienleben gab sich der Herzog von Sussex versöhnungswillig; dabei werde er von vielen Menschen gefragt, ob er seiner Familie jemals verzeihen könne. "Das ist hundertprozentig möglich. Ich will meinen Vater zurückhaben, meinen Bruder zurückhaben. Auch wenn ich sie derzeit nicht so richtig verstehe, so wie sie, umgekehrt wohl, auch mich nicht verstehen. Aber eine Aussöhnung wäre wundervoll für mich und fantastisch für sie." (Sebastian Borger aus London, 9.1.2023)