Die Blaumeise hat eine Nuss erbeutet. (Belichtungszeit 1/500 Sek., Blende f5.6, Lichtempfindlichkeit ISO 1600, Brennweite 500 mm am APS-C-Sensor entspricht Bildwirkung v. 750 mm umgerechnet aufs Kleinbildformat) Foto: Michael Simoner

Was schätzen Sie, wie viele verschiedene Vogelarten gibt es in Österreich? Mehr als 100? Mehr als 200 sogar, laut Umweltbundesamt sind es 213. Glücklicherweise lassen sich nicht alle bei uns im Garten durchfüttern, aber so wenige wie heuer waren es schon lange nicht mehr. Das ist auch der Trend bei der "Stunde der Wintervögel", der großen Zählaktion von Birdlife Österreich, die am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Für ein Endergebnis ist es noch zu früh, aber erste Zwischenauswertungen weisen auf deutliche Rückgänge hin. Bis zum 16. Jänner können Meldungen noch eingebracht werden.

Die Ersten beim Futter

Wir müssen also noch abwarten, ob die Spatzen, genauer die Haussperlinge, tatsächlich den Kohlmeisen wieder den Rang der am häufigsten gesehenen Vögel ablaufen werden. In unserem Garten im Mostviertel haben ja zahlenmäßig eher die Feldspatzen das Sagen. Aber Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) sind die wahren Strippenzieherinnen. Sie kommen als Erste zu den Futterstellen und gehen als Letzte.

Schnabel putzen

Die frechen Meisen mit der gelben Brust und dem blauen Schopf zu beobachten ist besser als jede Tierdoku. Aufgrund ihrer starken Beinmuskulatur zählen Blaumeisen zu den Akrobatinnen in der Vogelmanege. Sie können kopfüber am Futterspender hängen oder sich im rechten Winkel festkrallen.

Am kalten Buffet halten die unerschrockenen Blaumeisen immer Ausschau nach der größten, geschälten Nuss, dann schnappen sie sich den Leckerbissen und ab geht's ins Gehölz. Geschickt klemmen sie die Nuss auf einem Ast zwischen die Beine, und dann wird gehämmert und gepickt. Zwischendurch immer wieder ein kurzer Check der Umgebung. Und nach der Mahlzeit wird der kleine, spitze Schnabel am Ast abgeputzt. Köstlich! (Michael Simoner, 11.1.2023)

Meins! (1/500 Sek., f5.6, ISO 1600, 500 mm APS-C) Foto: Michael Simoner