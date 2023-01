Kurz nach 8 Uhr klebten sich am Dienstag Aktivisten auf die Praterstraße. Foto: Martin Putschögl

Es wurde als "Klima-Aktionswoche" groß angekündigt: jeden Tag eine Straßenblockade an einem anderen Verkehrsknotenpunkt in Wien. Am Dienstag wurde nun der Praterstern in der Leopoldstadt blockiert, indem sämtliche Zufahrten gesperrt wurden. Unterstützung bekamen die Aktivisten dabei von rund 40 Wissenschaftern, die sich sowohl mit deren Anliegen als auch deren Methoden solidarisierten: "Ja zu Tempo 100 auf Autobahnen, Nein zu Fracking in Österreich".

In "Fußgängerzone verwandelt"

Gegen 8.15 Uhr startete die Aktion, die laut der Gruppe Letzte Generation den größten Kreisverkehr Österreichs vorübergehend in eine Fußgängerzone verwandelte. Gemeinsam mit den Wissenschaftern und Wissenschafterinnen stellten sie der Regierung die Frage: "Wo ist euer Klimaplan?"

Laut den Forschern, unter ihnen der Wissenschafter des Jahres 2022, Franz Essl, ist die Bundesregierung derzeit nicht in der Lage, internationale Verpflichtungen und eigene Zielsetzungen zum Klimaschutz einzuhalten. Deshalb solidarisiere sich die Gruppe aus verschiedenen Disziplinen sowohl mit den Forderungen als auch mit dem friedlichen und gewaltfreien Protest der Letzten Generation. (red, APA, 10.1.2023)