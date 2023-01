Kurz nach 8 Uhr klebten sich am Dienstag Aktivisten auf die Praterstraße. Foto: Philip Pramer

Klimaaktivistinnen und -aktivisten haben am Dienstagmorgen sämtliche Zufahrten zum Wiener Praterstern blockiert, indem sie sich auf die Straße gesetzt oder geklebt haben. Die Aktion ist Teil einer Aktionswoche, bei der jeden Tag ein anderer Verkehrsknotenpunkt in Wien blockiert werden soll.

Unterstützung bekamen die Bewegung dabei von rund 40 Wissenschafterinnen und Wissenschaftern, die am Praterstern eine Solidaritätskundgebung abhielten und sich symbolisch auf den Zebrastreifen hinter die festgeklebten Protestierenden stellten.

VIDEO: Der Begriff "Klimaterroristen" ist Deutschlands Unwort des Jahres 2022. Mit dem Ausdruck würden pauschal Menschen diskreditiert, die sich für Klimaschutzmaßnahmen einsetzten, begründete eine Jury aus Sprachwissenschaftlern ihre Entscheidung DER STANDARD|AFP

Solidarität mit "Art des Protests"

Zu den Unterstützerinnen und Unterstützern zählen auch der Wissenschafter des Jahres 2022, Franz Essl, "Science Buster" Florian Freistetter und die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb. "Der Kreisverkehr ist das Sinnbild für die Klimapolitik, die im Kreis rennt", sagte Mitinitiator Reinhard Steurer. Die Forschenden würden nicht nur die Ziele, sondern auch die Art des Protests unterstützen. Ziviler Widerstand sei der Feueralarm für eine brennende und schlafende Welt, sagte Steurer. "Und das ist kein Probealarm."

Sämtliche Zufahrten zum Praterstern wurden blockiert. Foto: Philip Pramer

Die Letzte Generation fordert unter anderem eine Tempobeschränkung auf 100 km/h auf Autobahnen sowie den Stopp neuer Öl- und Gasbohrungen in Österreich. Sie will außerdem ein Verbot der umstrittenen Erdgasfördermethode Fracking, die in Österreich bislang nicht eingesetzt wird.

"Ich sitze hier, weil ich mir nicht mehr anders zu helfen weiß, um auf die Drastik der Klimakrise aufmerksam zu machen", sagte der Aktivist Lorenz Trattner, der sich auf der Praterstraße festgeklebt hatte. Er war im November bereits bei der Aktion im Leopold-Museum beteiligt, bei der die Schutzscheibe eines Klima-Bildes beschüttet wurde. Trattner fordert die Regierung auf, die Forderungen der Letzten Generation umzusetzen. Auch wenn ihm klar sei, dass es mehr brauche, seien das Tempolimit und das Förderverbot Maßnahmen, die sofort umsetzbar seien.

Die Polizei entfernte die festgeklebten Aktivistinnen und Aktivisten nach rund einer Stunde. Foto: Philip Pramer

In "Fußgängerzone verwandelt"

Die Blockade begann gegen 8.15 Uhr. Der laut Angaben der Letzten Generation größte Kreisverkehr Österreichs wurde dabei in eine "Fußgängerzone verwandelt", wie die Gruppe auf Twitter schrieb. Unter den festgeklebten Personen war auch Martha Krumpeck, die Mitgründerin der Letzten Generation in Österreich, die am Montagabend in der ZiB2 die Aktionen verteidigte. Beim Praterstern floss der Verkehr rund eine Stunde später wieder, wie Polizei und Letzte Generation auf Twitter mitteilten.

(red, 10.1.2023)