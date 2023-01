Ganzjährig geöffnete Campingplätze bieten auch in der kalten Jahreszeit Komfort. Zwölf Stellplätze in Europa, bei denen Wintercamping besonders viel Spaß verspricht

Wintercampen erfreut sich seit einigen Jahren wachsender Beliebtheit. Eingefleischte Camperinnen und Camper lassen sich eben von niedrigen Temperaturen nicht abschrecken. Aber auch viele "Neulinge" scheinen dieses besondere Erlebnis zu suchen und es mit Wintersport zu verbinden. Immer befinden sich nicht wenige Campingplätze in direkter Nähe zur Skipiste bzw. zu Loipen. Und das in den letzten Jahren stark verbesserte Angebot der Campingplätze, auch im Bereich Wellness und Sauna, tut sein Übrigens, um Urlauberinnen und Urlauber anzulocken.



Relais de la Sarvaz, Schweiz

Im Herzen der Schweizer Alpen, im Kanton Wallis, liegt der Campingplatz Relais La Sarvaz. Skifahrern steht im Winter ein Raum zum Trocknen des Equipments zur Verfügung. Der nächste Skilift ist zwölf Kilometer entfernt. Die Region bietet sich auch für Winterwanderungen an.

Wer Lust auf einen kleinen Tagesausflug hat, kann im Dorf Saillon auf Entdeckungstour gehen. Hier haben Frostbeulen auch die Möglichkeit, sich in einem der vier Thermalbäder wieder aufzuwärmen. Im campeigenen Restaurant werden saisonale Gerichte angeboten.

Camping Molignon, Schweiz

Inmitten eines Bergpanoramas und am Fluss La Borgne gelegen, verwandelt sich der Campingplatz Moligno im Ort Les Haudères in der kalten Jahreszeit in ein Winterwunderland.

Wintersportler können sich hier besonders freuen, denn direkt im Camp startet eine 21 Kilometer lange Langlaufpiste. Für Skifahrerinnen und Skifahrer gibt es drei Skigebiete in der Nähe: Arolla (zehn Kilometer entfernt), La Forclaz (vier Kilometer entfernt) und Evolène (drei Kilometer entfernt). Etwas ruhiger geht es auf der Schlittschuhbahn direkt im Ort zu.

Camping Pradafenz, Schweiz

Beim Campingplatz Pradafenz heißt es: Aufstehen und sich direkt ins Skiabenteuer stürzen. Für Anfänger steht direkt am Campingplatz der Übungslift Pradafenz zur Verfügung, während Erfahrene sich von der Panoramabahn Heidbüel zum Skigebiet Lenzerheide-Arosa bringen lassen können.

Der Campingplatz befindet sich auch nur 300 Meter vom Zentrum des Dorfes Churwalden entfernt. Wer nach einem ereignisreichen Tag lieber eine Pause braucht, kann erst sein Ski-Equipment in den Trocknungsraum bringen und es sich dann auf dem Campingplatz im Restaurant Portal gemütlich machen.

Camping Olympia, Italien

Das Tor zu den Dolomiten – genau dort schläft man am Campingplatz Olympia. Der seit 1954 familiengeführte Platz liegt im Südtiroler Toblach.

Mit dem Holiday Pass, den man in dieser Region bei einer Übernachtung erhält, kann man Busse und Bahnen sowie die Skibusse in Südtirol kostenlos nutzen. So lässt sich zum Beispiel innerhalb von 20 Minuten das Skigebiet Sextner Dolomiten erreichen. Hier versprechen die Drei Zinnen Pistenspaß.

Caravanpark Sexten, Italien

Luxus findet man auf dem 5-Sterne Campingplatz Caravanpark Sexten. Die Sterneauszeichnung ist nicht verwunderlich, gibt es hier neben zahlreichen Stellplätzen außerdem auch eine Wellnessoase – mit Schwimmbad, Kneipp-Park, Whirlpool und neun Saunen. Hinzukommt die Lage: Direkt in den Dolomiten gelegen, bieten die unzähligen Berge drumherum gute Aussichten für Wintersportliebhaber.

Camping Residence Sägemühle, Italien

Mitten in der Natur des Nationalparks Stilfserjoch liegt die Camping Residence Sägemühle. Vom Vinschgauer Tal kommt man auch gut und schnell in die beiden Skigebiete Sulden am Ortler und Trafoi. Gemütliche Stunden abseits des Pistenrummels kann man auf dem Campingplatz im Café verbringen.

Natürlich Hell, Österreich

Der 5-Sterne Campingplatz Natürlich Hell setzt auf Nachhaltigkeit und baut seine Gästehütten mit Niedrigenergiebauweise, begrünt das Dach der Sanitäranlage und setzt auf moderne Lüftungs-, Heiz- und Solaranlagen. Direkt im Zillertal gelegen, sind Skigebiete nur einen Katzensprung entfernt. Der Campingplatz verfügt über einen Indoor-Pool und einen Sauna- und Fitnessbereich.

Zugspitze Resort, Österreich

Direkt am Fuße des höchsten Bergs Deutschlands gelegen, befindet sich das Zugspitze Resort. In gerade einmal zehn Minuten ist man vom 5-Sterne Campingplatz mit der Tiroler Zugspitzbahn auf dem Berggipfel. Skiliebhaber werden hier gut bedient. Doch auch ein gemütlicher Winterurlaub ist möglich.

Alpencamping Nenzing, Österreich

Mitten in den Alpen liegt der Luxus Campingplatz Nenzing. D.h., man hat die Berge immer im Blick, kann wandern oder Skifahren gehen. Nach einem Ausflug ins Kalte kann man sich im Wellnessbereich des Campingplatzes aufwärmen und ausgiebig entspannen: im Pool, in der Sauna oder bei einer Massage.

Alpen-Caravanpark Tennsee, Österreich

Zwischen Garmisch und Mittenwald befindet sich der Alpen-Caravanpark Tennsee – Blick auf das Karwendel- und Wettersteingebirge inklusive. 60 Kilometer Piste in zwei Skigebieten stehen Skifahrerinnen und -fahrern zur Verfügung. Von hier aus kann man auch eine Winterwanderung zum Beispiel zum Laintal-Wasserfall starten.

Camping Münstertal, Deutschland

Der Campingplatz Münstertal liegt im Schwarzwald. Wellnessliebhaberinnen und -liebhaber können sich auf die Entspannungsoase des Campingplatzes mit Saunalandschaft, Schwimmbad und Massageangeboten freuen.

Camping Hopfensee, Deutschland

Wandern, Wintersportangebote und Wellness verspricht der 5-Sterne Campingplatz Hopfensee: Neben einem Skilift für Anfänger gibt es hier auch einen Rodelhang sowie eine 60 Kilometer lange Langlaufloipe. (red, 11.1.2023)