Peking spricht von "diskriminierenden Einreisebeschränkungen" in Südkorea. Foto: EPA / WU HAO

Peking/Seoul/Tokio – China hat erstmals mit Vergeltungsmaßnahmen gegen Länder reagiert, die wegen des Anstiegs der Corona-Infektionszahlen in der Volksrepublik Einreisehürden verhängt haben: Die chinesische Botschaft in Südkorea stoppte nach eigenen Angaben vorerst die Ausstellung von Kurzzeitvisa für südkoreanische Besucher. Auch die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete am Dienstag mit Berufung auf Reisebüros, China stelle keine neuen Touristenvisa für Japaner mehr aus.

Sollte Südkorea seine "diskriminierenden Einreisebeschränkungen" aufheben, würden auch die Maßnahmen der Botschaft wieder angepasst, hieß es vonseiten Pekings. Südkoreas Außenministerium erklärte im Gegenzug, die Beschränkungen für Reisende aus China seien objektiv und fußten auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die südkoreanischen Behörden verlangen von Reisenden aus China, Macau und Hongkong einen negativen Corona-Test, der vor Abreise vorliegen muss. Bei der Einreise nach Japan müssen aus China (nicht jedoch aus Hongkong und Macau) kommende Personen einen negativen Test vor Abflug vorlegen.

Testpflicht auch für Einreisende nach Österreich

Zahlreiche weitere Länder haben ähnliche Maßnahmen angeordnet, darunter auch Österreich. Reisende aus der Volksrepublik China müssen vor dem Abflug nach Österreich einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Die Fluglinien seien für die Kontrolle der Nachweise verantwortlich und seien bereits informiert worden, hieß es aus dem Gesundheitsministerium.

In vielen Teilen Chinas haben die Infektionszahlen ihren Höhepunkt Staatsmedien zufolge bereits überschritten. In der Hauptstadt Peking und in mehreren Provinzen gingen die Neuinfektionen zurück, berichtet die "Health Times", eine Publikation der "Renmin Ribao", der Zeitung der Kommunistischen Partei Chinas. In der Provinz Henan seien 90 Prozent der 100 Millionen Einwohner bereits infiziert gewesen, sagt der Chef des dortigen Zentrums für Krankheitskontrolle und Prävention, Kan Quan. (APA, Reuters, 10.1.2023)