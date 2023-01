Bei der jährlichen Vogelzählung wurden weniger Tiere als sonst gesichtet, was mit dem Wetter und dem Klima zusammenhängen dürfte. Am häufigsten zeigte sich der Hausspatz

Der Haussperling wurde bei der "Stunde der Wintervögel" am öftesten dokumentiert. Foto: Michael Dvorak

Nach der österreichischen Vogelzählung, die an den ersten Tagen des Jahres unter dem Titel "Stunde der Wintervögel" durchgeführt wird, gibt es nun bereits die ersten Ergebnisse. Nur 25 Vögel pro Garten oder Beobachtungsstätte wurden durchschnittlich dokumentiert – etwa fünf Tiere weniger als in den Vorjahren. Dies führen Fachleute der Organisation Birdlife nicht nur auf den generellen Rückgang der Vogelzahlen zurück, sondern vor allem auf vorteilhafte Witterung, wie in einer Aussendung am Dienstag mitgeteilt wurde.

Auf die Spatzen ist Verlass, wie sich einmal mehr zeigte: Am häufigsten wurde dem Zwischenstand zufolge der Haussperling (oder Hausspatz) gesichtet, der Feldsperling kam auf den dritten Platz, gefolgt von der Amsel. Vorjahressiegerin Kohlmeise steht vorläufig auf dem zweiten Platz.

Die Kohlmeise wurde in mehr als 80 Prozent der Gärten (und an allen anderen Sichtungsplätzen) dokumentiert. Foto: Michael Dvorak

Ausreichend natürliche Nahrung

Allerdings wird das Endergebnis erst im Laufe des Monats verkündet, bis 16. Jänner können Beobachtungen noch online oder per Post eingesendet werden. Gezählt wurde vom 6. bis 8. Jänner, etwa 19.350 Teilnehmende haben bereits ihre Beobachtungen für die aktuelle Statistik geteilt.

Der Feldsperling landete auf dem dritten Platz der am öftesten gesichteten Wintervögel. Foto: Michael Dvorak

Die milden Temperaturen haben auch für die Vögel Konsequenzen: Sie lassen sich nicht so oft wie sonst im Siedlungsraum und an Futterhäusern blicken. Auch fernab des Menschen sei "ausreichend natürliche Nahrung vorhanden", sagt Gábor Wichmann, Geschäftsführer von Birdlife Österreich. Weder Eis noch Schnee würden den Zugang zu natürlichen Futterquellen erschweren.

Mastjahr und mildes Wetter

Eine wichtige Rolle spiele aber auch die Tatsache, dass das vergangene Jahr ein Mastjahr für viele Bäume war. Das bedeutet, dass sie im Herbst überdurchschnittlich viele Früchte bildeten. Weil dies etwa Fichten und Buchen betraf, die zu den wichtigen Nahrungsbäumen der Vögel zählen, sind die Tiere derzeit etwas seltener in menschlichen Siedlungen anzutreffen. Sie bleiben eher im Wald, erklärt Wichmann. "Aufgrund der Klimakrise häufen sich in den letzten zehn Jahren solche Mastjahre."

Die Amsel zeigte sich dem Zwischenbericht zufolge in 69 Prozent der Gärten. Foto: Hannah Assil

Nicht nur die längerfristige Entwicklung, sondern auch konkret das warme Wetter des vergangenen Wochenendes wirkte sich auf die Vogelbeobachtungen aus. Es sorgte dafür, dass Vögel bereits ihre Reviere in Wäldern und auf Feldern besetzten. Der Zwischenbericht zeigt bereits, dass in Österreich größtenteils keine geflügelten Wintergäste aus dem Norden gesichtet wurden. Die jährliche Zählung ist die größte Citizen-Science-Aktion Österreichs – also ein Projekt mit Beteiligung interessierter und engagierter Laien außerhalb von Forschungsinstituten – und fand nun zum 14. Mal statt. (red, 10.1.2023)