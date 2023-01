Die ersten Reisenden, die am Montag auf dem Schanghaier Flughafen Pudong eintrafen, konnten es kaum fassen: Erstmals seit rund drei Jahren fragte niemand nach einem PCR-Test! Und nach der Passkontrolle konnten sich die Ankommenden frei bewegen und mit einem Taxi in die vom Wintersmog graue Stadt fahren.

Passagiere kommen mit einem Inlandsflug auf dem internationalen Flughafen Shanghai Hongqiao an. Foto: Hector RETAMAL / AFP

Seit Sonntag sind nun alle Covid-Beschränkungen in China endgültig aufgehoben. Insgesamt, so meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua, sollen alleine am Sonntag 250.000 Menschen nach China gereist sein. Die allermeisten davon dürften allerdings die Landgrenze von Hongkong nach Shenzhen passiert haben – denn die Anzahl der ankommenden Flüge liegt noch immer bei rund zehn Prozent des Vor-Corona-Niveaus.

Auch der Warenverkehr läuft wieder normal. Güter aus dem Ausland werden seit Sonntag nicht mehr mit Desinfektionsmittel eingesprüht. Die Behörden stellen auf Anfrage auch wieder Pässe für Chinesen aus, denn auch die Passvergabe war gestoppt worden.

Schauermärchen und Gerüchte



Wie sich die abrupte Öffnung im Land selbst auswirkt, ist dagegen mit einem großen Fragezeichen versehen. Einerseits kursieren Schauermärchen und Gerüchte über tausende Tote. Krematorien seien überfüllt, weswegen Leichname tagelang in Wohnungen aufbewahrt werden müssten.

Doch wie viele tatsächlich an Corona sterben, weiß derzeit niemand. Zuerst führte die Regierung die Unterscheidung "an" und "mit Corona gestorben" ein, dann meldete die Weltgesundheitsorganisation Zweifel an den aus China gemeldeten Todesfällen an. Als gesichert gilt derzeit nur, dass in der ersten Jännerwoche die Krankenhauseinweisungen um 50 Prozent gestiegen sind.

Zu Wochenbeginn nun verkündete der Direktor der Gesundheitsbehörde der Provinz Henan, mehr als 90 Prozent der Bevölkerung seien bereits mit Corona infiziert gewesen. Man sei also auf dem besten Weg zur Herdenimmunität.

Was wurde aus den strengen Bestimmungen?

In China galten seit Ausbruch der Pandemie Anfang 2020 die weltweit strengsten Bestimmungen für Einreisende. Wer einreisen wollte, musste sich mindestens zwei Wochen in eine strikte Hotelquarantäne begeben. Durch diese Strategie wollte Peking das Land quasi virusfrei halten. Kam es doch zu Corona-Infektionen, wurden rigorose Ausgangssperren über ganze Millionenstädte verhängt.

Je ansteckender die Varianten des Virus wurden, desto schwieriger wurde es, diese Strategie aufrechtzuerhalten. Die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der rigorosen Zero-Covid-Politik der Regierung wuchs: Im November 2022 kam es zu Protesten in mehreren Städten. Gleichzeitig brachen im Foxconn-Werk in der Provinz Henan Unruhen aus.

Was am Ende die Führung dazu veranlasste, die abrupte Kehrtwende zu vollziehen, ist ungewiss. Ebenso gibt es keine Erklärung, weshalb China die Zeit der Lockdowns nicht genutzt hat, um die Bevölkerung zu impfen. Verhandlungen mit Pfizer und Moderna über mRNA-Impfstoffe scheiterten. Zwar wurde ein Teil der älteren Bevölkerung mit chinesischen Impfstoffen behandelt, eine großangelegte Kampagne wie in den meisten westlichen Ländern gab es aber nie. Dagegen setzt China auf Medikamente der Traditionellen chinesischen Medizin (TCM) zur Behandlung akuter Erkrankungen.

Sorge vor Infektionswelle

Unterdessen sorgt man sich im Ausland wegen einer "Corona-Explosion" in China. Nachdem die EU Schnelltests für Einreisende aus China wieder verpflichtend gemacht hat, gab es Kritik aus Peking. Am Dienstag hat Peking auch die Vergabe von kurzfristigen Visa für Südkoreaner ausgesetzt – als Antwort auf Südkoreas Einreisebeschränkungen für Chinesen.

Bis tatsächlich wieder eine Vor-Covid-Normalität hergestellt ist, dürften noch einige Monate vergehen. Viele Fluggesellschaften haben den Betrieb noch nicht voll aufgenommen. Eine erste echte Reisewelle dürfte Ende Jänner kommen. Das chinesische Neujahrsfest ist traditionell Anlass für hunderte Millionen Chinesen, um Verwandte im ganzen Land zu besuchen. Derzeit liegen die Reisebuchungen bei rund 70 Prozent des Vor-Corona-Niveaus. (Philipp Mattheis, 10.1.2023)