DER STANDARD investiert in die investigative Recherche, kooperiert mit den Enthüllern der Ibiza-Affäre und vertieft die Zusammenarbeit mit dem SPIEGEL

Die Investigativjournalisten Bastian Obermayer, Frederik Obermaier und Fabian Schmid (von links). Fotos: Stefanie Preuin, Stephanie Füssenich, Matthias Cremer

DER STANDARD startet in das Jahr 2023 mit einer Stärkung der investigativen Recherche. Die beiden Investigativjournalisten Bastian Obermayer und Frederik Obermaier schreiben in Österreich ab sofort exklusiv für den STANDARD. Beide Journalisten waren federführend an der Enthüllung der Ibiza-Affäre beteiligt, die zu einem vorzeitigen Ende der türkis-blauen Bundesregierung geführt hat. Für ihre weltweiten Recherchen zu den "Panama Papers" wurden sie mit dem amerikanischen Pulitzer-Preis ausgezeichnet.

Leitender Redakteur Investigativ

Zugleich steigt Fabian Schmid zum Leitenden Redakteur Investigativ beim STANDARD auf und berichtet somit direkt an den Chefredakteur. Schmid, 33, war bisher Stellvertretender Ressortleiter Innenpolitik & Chronik. Seine Recherchen zu sämtlichen Chataffären haben die Aufarbeitung von Korruption, Verhaberung und Freunderlwirtschaft in Österreich wesentlich vorangebracht. Ab sofort wird Schmid die investigative Berichterstattung der STANDARD-Redaktion und die Kooperation mit ihren Partnern koordinieren.

International investigativ

"Mit Bastian Obermayer, Frederik Obermaier und Fabian Schmid schreiben drei der renommiertesten Investigativjournalisten des deutschsprachigen Raums für den STANDARD", sagt STANDARD-Chefredakteur Martin Kotynek. "Damit festigen wir unsere Positionierung als unabhängiges, kritisches Medium und bauen unsere investigative Berichterstattung auf der internationalen Ebene weiter aus."

Bastian Obermayer, 45, war Ressortleiter und Frederik Obermaier, 38, war stellvertretender Ressortleiter für Investigative Recherche bei der Süddeutschen Zeitung. Beide sind Mitglied im International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), langjährige Partner des Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) und Mitglieder des Netzwerks Recherche. Obermayer ist zudem Boardmitglied von Forbidden Stories und Obermaier ist Boardmitglied von Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ) sowie Mitgründer des Anti-Corruption Data Collective.

SPIEGEL, ZDF, DER STANDARD mit "Paper Trail Media"

Im Vorjahr haben sich beide Journalisten mit "Paper Trail Media" selbstständig gemacht. Erster Exklusivpartner der beiden Münchner und ihres Teams in Deutschland war das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL, gefolgt vom ZDF. Für Österreich kommt nun DER STANDARD als Exklusivpartner hinzu.

"Inside Austria"

Damit vertieft DER STANDARD auch seine Zusammenarbeit mit dem SPIEGEL, die bereits innenpolitische Themen aus Österreich umfasst. Beide Medien gestalten gemeinsam den wöchentlichen Podcast "Inside Austria" über die größten politischen Themen Österreichs, der zu den meistgehörten Podcasts zählt, samt dazugehörigem Newsletter. Nun erweitern DER SPIEGEL und DER STANDARD ihre Kooperation auch auf globale Investigativthemen. (red, 10.1.2023)