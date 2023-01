Der Rapper Just Another Node bei der Bitcoin-Konferenz BTC22 vergangenen September in Innsbruck. Foto: BTC22

Am Ende geht's im Rap immer um Geld. Okay, auch um Sex, aber oft um bezahlten, also doch wieder ums Geld. Was liegt also näher, als auch über digitales Geld, also Bitcoin, zu rappen? Mit Just Another Node und Too Bit to Fail sind zwei deutsche Artists ausgezogen, genau das zu tun. Und doch geht es bei ihnen nicht um schnelle Kohle, schnelle Autos, schnelles Leben. Denn der Bitcoin ist für sie, wie für viele Eingeschworene in der Community, mehr als nur Geld. Vielmehr ist er eine Revolution des ganzen Geldsystems.

Auf der Bühne oder in Videos bekommen ihre Fans die beiden Rapper nur mit Maske zu sehen. Der Name "Just Another Node" ist Programm: Er will nur ein Knotenpunkt im großen Bitcoin-Netzwerk sein, anonym, auf der gleichen Ebene wie alle anderen. Zum Videointerview mit dem STANDARD haben die beiden die Masken aber abgenommen. Nach langem Überlegen, wie sie sagen. Sie sitzen in verdunkelten Räumen, Hoodies über den Kopf gezogen, nur das diffuse Licht der Bildschirme fällt auf ihre Gesichter.

Rap für den Pöbel

Sie sind um die 30, leben in der Gegend um Berlin und in Norddeutschland. Mehr ist über sie nicht zu erfahren, die als Gründer und Aushängeschilder eines Genres gelten, das sie Plebrap nennen. Die Plebs, das sind die Plebejer, der Pöbel. Für die Rapper sind das alle, die nicht an den Hebeln der Macht sitzen, wie die Notenbanker und Politiker.

Einundzwanzig

"Im Rap geht es heute oft nur um Rolex, Gucci und teure Autos. Es ist eine Erkrankung des Fiat-Systems, dass solche Sachen wichtig sind", sagt Too Bit to Fail. "Fiat", das ist der große Endgegner der Bitcoin-Anhänger und meint die von Zentralbanken, also top-down herausgegebenen Währungen. Mit ihrer Geldpolitik und der Inflation treiben die Notenbanker wiederum eine schleichende Enteignung an, so die Auffassung der Bitcoin-Anhänger.

Der Bitcoin dagegen funktioniert dezentral, bottom-up, er ist für sie nicht nur Währung oder Anlageprodukt, sondern das ultimative Freiheitstool. Dafür stehen auch die Lines in Too Bit to Fails bekanntestem Track "Feuer über Fiat": "Das hier ist der Kampf der Giganten, / Hand in Hand gegen Banken / [...] Das ist nicht nur für wenige die ganze Macht, / das ist für über zwei Milliarden endlich Bankzugang."

Jenseits des Mainstreams

Die Plebrapper haben den Rap über Bitcoin freilich nicht erfunden. Schon 2018 rappten Kool Savas und Sido im Mainstream und am Ende einer ersten großen Krypto-Hypephase übers "Hodln", also das Kaufen und Halten von Kryptowährungen. Ähnlich früh dran waren auch Satireprojekte, die die Krypto-Bros in gleichem Ausmaß aufs Korn nahmen, als deren Konten wuchsen – oder schrumpften. Im englischsprachigen Rap ist der Bitcoin mittlerweile auch Topos.

Doch das, was Just Another Node und Too Bit to Fail betreiben, verfolgt eine eigene Mission. "Uns geht es darum, das Wissen über Bitcoin zu verteilen. Es geht auch bei uns ums Geld, aber die Richtung ist eine ganz andere als bei Fiat-Rappern", sagt Just Another Node. "Was uns alle aneinander bindet: / Wir zahlen für die Rente ein, / obwohl die Kaufkraft stetig schwindet", besingt er in "Stack Sats" lyrisch verspielt die prosaischen Alltagsprobleme der erodierenden Mittelschicht: "Politiker fragen: Warum müssen Rentner Flaschen sammeln? /

Es folgen Versprechungen, man merkt: Sie haben nichts verstanden. / Doch es gibt einen Exitplan: / Man muss nur in einer absoluten Währung sparen." Spoiler: Gemeint ist Bitcoin. Und nur Bitcoin. Denn alle anderen Kryptowährungen sind für sie Shitcoins.

JustAnotherNode

Nur ein Knoten im Netzwerk

Kennengelernt haben die beiden Rapper einander vor einem Jahr im Web, auf Twitter. Es entstand ein reger virtueller Austausch, dann folgten Auftritte, etwa auf Bitcoin-Konferenzen, die für Publicity in der Gemeinde sorgten. Sosehr sie im digitalen Raum sozialisiert sind, so misstrauisch sind sie ihm gegenüber auch. Deshalb auch die Masken. Deshalb kein Instagram, kein Facebook.

"Wir haben leider die Angewohnheit in unserer Gesellschaft, wenn es um Privatsphäre geht, anderen die eigene Meinung so aufzudrücken, als wäre sie ein Gesetz. Zum Beispiel, dass man öffentlich zu allem, was man sagt, sein Gesicht zeigen muss", sagt Just Another Node. Am schlimmsten sei der Spruch, man habe ja nichts zu verbergen. "Ich habe einiges zu verbergen; nicht im kriminellen Sinne, aber ich habe das zu verbergen, was ich nicht preisgeben will. Ich möchte von der Bühne kommen, mich unters Publikum mischen, und keiner weiß, dass ich das gerade war."

Und wie verdient man als Bitcoin-Rapper in einer Fiat-Welt Geld mit der eigenen Musik? "Gar nicht", stellt Too Bit to Fail nüchtern fest. Die beiden sind keine Berufsmusiker, haben erst mit dem Plebrap angefangen, Musik zu produzieren. Just Another Node ergänzt: "Geld zu verdienen ist nicht unsere Hauptintention, aber wer weiß, wo die Reise hingeht? Wenn Bitcoin so die Gesellschaft verändert, wie wir das glauben, dann sagen in fünf Jahren vielleicht viele Leute, es war der beste Schachzug, vor ein paar Jahren eure Musik umsonst ins Internet gestellt zu haben."

Gegen Spotify und Youtube

Das tun sie derzeit, etwa auf Soundcloud, Youtube, vor allem aber auf der eigenen Plattform plebrap.space. Dort stehen die Songs nicht nur zum Stream zur Verfügung, sondern auch zum kostenlosen Download: "Uns war es wichtig, keine Zwischenmänner zu haben, kein Spotify, kein Youtube. Damit verdienen wir zwar kein Geld, aber es ist das, wofür wir stehen." Unterstützen kann man das Projekt dennoch mit Spenden. Freilich in Satoshis, der Untereinheit des Bitcoin.

Too Bit To Fail - Topic

Für das Jahr 2023 ist die Planung noch völlig offen, was Tracks und Auftritte anbelangt. Allerdings planen die beiden Rapper kleinere Events, bei denen sie Bitcoin-Artists – "vom Sprayer über den Designer bis zum Musiker" – zusammenbringen. Für Außenstehende mag so etwas nicht mehr als ein Nerd-Treffen sein. Für die Community ist es eine Selbstversicherung, auf dem Weg der Wahrheit zu wandeln, den Satoshi Nakamoto im Whitepaper von 2008 mit der "Erfindung" des Bitcoin vorgezeichnet hat. Und eine Bestärkung im Auftrag, die Botschaft von Bitcoin in die Welt zu tragen. Denn wie singt Too Bit to Fail in "Feuer über Fiat"? "Wir sind die Blockchain, eine innere Einheit, / Vater Satoshi und wir Kinder der Freiheit." (Michael Windisch, 10.1.2022)