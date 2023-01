Laut dem neuen Gesetz sollen maximal 850 "große Viehzuchteinheiten" gehalten werden dürfen. Als solche "Einheit" gilt etwa eine Milchkuh oder ein ausgewachsener Bulle. Foto: Verein Gegen Tierfabriken

"Eine sehr gute Nachricht nicht nur für unser Dorf Noviercas, sondern für ganz Europa", sagt Armando Pérez Ruiz sichtlich zufrieden. Er feiert ein Dekret, das die spanische Linksregierung zwischen den Jahren, fast unbemerkt von der Öffentlichkeit, erlassen hat. Es untersagt Massentierhaltung im großen Stil.

Künftig werden nur noch Farmen mit bis zu 850 Milchkühen zugelassen. "Das stärkt die kleinen und mittleren Landwirte und schützt die Umwelt", ist sich Pérez sicher. Der 55-jährige Bauer, der vom Getreideanbau lebt, ist einer der Sprecher einer Bürgerinitiative, die gegen die sogenannten Macrogranjas – "Riesenfarmen" – kämpft. Sein Heimatort in der zentralspanischen Provinz Soria ist Synonym für Tierhaltung ohne Grenzen.

Strenge Kontrollen für bestehende Großbetriebe

Hier sollte eine Macrogranja mit 23.520 Kühen auf einer Fläche so groß wie etwas mehr als die Hälfte des Berliner Tiergartens oder rund ein Viertel des Wiener Praters entstehen. Es wäre die größte in Europa und die Nummer fünf weltweit gewesen. Die Gegner fürchten um Natur, Wasser und Luft, kurz: um ihre Zukunft. "Jetzt kann der Betrieb nicht gebaut werden", sagt Pérez.

Denn alle Projekte, die nicht bereits im April 2022 alle Baugenehmigungen beisammenhatten, fallen unter die neue Verordnung. Auch der Ausbau besehender Großbetriebe ist künftig nicht mehr möglich. Größere Massentierhaltungen, die bereits bestehen, dürfen weiter betrieben werden, sollen aber künftig strengeren Kontrollen unterliegen.

Dann will Pérez keine weiteren Erklärungen abgeben. "Wir wollen jetzt nicht überschwänglich feiern", erklärt er, warum. Für zu viel Ärger zwischen den Gegnern und denen, die ihr Land an das Projekt verkauft haben, hat das Thema Massentierhaltung in dem 156-Einwohner-Ort gesorgt. "Wir wollen jetzt nicht noch weiter Öl ins Feuer gießen", beendet Pérez das Gespräch.

Erster Schritt auf "weitem Weg"

Das neue Gesetz sieht vor, dass maximal 850 "große Viehzuchteinheiten" in einem Betrieb gehalten werden dürfen. Eine Milchkuh oder ein ausgewachsener Bulle sind jeweils eine Einheit. Bei Mastkälbern ist das je nach Alter unterschiedlich. So gelten ganz junge Kälber nur als 0,4, schlachtreife Kälber als 0,7 Einheiten.

Für Luis Ferreirim ist das neue Gesetz "ein klares Signal", aber er sieht dennoch einen "weiten Weg zu einem wirklich nachhaltigen und klein- und mittelgroßen Tierhaltungsmodell". Ferreirim ist Viehzuchtspezialist bei Greenpeace Spanien und unterstützte die Gegner der Massentierhaltung in Noviercas von Anfang an.

Greenpeace und die Vereinigung kleiner und mittlerer Landwirte (Coag) verlangten von der Regierung eine maximale Kapazität von 180 Einheiten. Neben der Obergrenze macht er eine klare Lücke im Gesetz aus. "Es geht nicht auf die Gesamtbelastung einer Region ein", sagt Ferreirim. 25 Betriebe à 850 Einheiten ergäben zusammen auch ein Volumen ähnlich dem gestoppte Großbetrieb in Noviercas, gibt der Greenpeace-Sprecher zu bedenken.

"Uns geht es vor allem um den Klima- und Umweltschutz", erklärt Ferreirim. Noviercas hätte jährlich 574.200 Tonnen CO2 ausgestoßen, so viel wie 122.000 Autos. "Wir brauchen weniger Tiere und nicht ständig mehr", sagt er. In Spanien werden jährlich vom Kaninchen über Hühner, Schweine und Lämmer bis hin zu Kühen über 900 Millionen Tiere geschlachtet – 58 Millionen sind Schweine. 66 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche dienen der Produktion von Tierfutter. (Reiner Wandler aus Madrid, 10.1.2023)