Ein 37-Jähriger soll im Oktober Feuer in Kellern gelegt haben und vor dem Brand in der Kirche auch versucht haben, einen Spülkasten anzuzünden

Bei dem Beschuldigten und am Tatort wurden Streichhölzer sichergestellt. Foto: IMAGO/Fotostand

Wien – Nach der Brandstiftung in einer Kirche in Wien-Ottakring am Samstag und der Festnahme eines 37-Jährigen danach haben die Ermittler dem Verdächtigen nun weitere Fakten zugeordnet. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst soll der Mann am 14. Oktober im Keller eines Mehrparteienhauses in der Thaliastraße ein Feuer gelegt haben. Außerdem wollte er kurz vor dem Brand in der Kirche in der Sulmgasse ausgerechnet einen Spülkasten anzünden.

Auffällig nervöser Mann beobachtet

Der 37-Jährige wurde bereits in eine Justizanstalt eingeliefert. Er soll in der Neuottakringer Kirche Zur Heiligen Familie einen Tannenbaum angezündet haben. Zeugen bemerkten Rauch und schlugen Alarm. Der Mann wurde Minuten später in der Nähe der Kirche festgenommen. Die Zeugen schilderten, "dass sie einen auffällig nervösen Mann wahrgenommen hätten, der im Eingangsbereich der Kirche auf- und abgelaufen und anschließend geflüchtet sei", berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am Sonntag. "Sie konnten den mutmaßlichen Brandstifter beschreiben, weshalb es gelang, diesen in der Nähe der Tatörtlichkeit festzunehmen."

Sowohl bei dem Beschuldigten als auch am Tatort wurden Streichhölzer sichergestellt. Die Berufsfeuerwehr Wien löschte indes den Brand mit einer Löschleitung unter Atemschutz und leitete mittels Belüftung den Rauch ins Freie. Die Brandermittler des Landeskriminalamts stellten danach fest, dass der Mann an drei Stellen Feuer gelegt hatte. Zum Motiv äußerte er sich zunächst nicht. (APA, 10.1.2023)