Die bei Präsident Joe Biden gefundenen Regierungsdokumente erinnern an den Skandal um Ex-Präsident Donald Trump – allerdings nur an der Oberfläche

Im alten Büro des Präsidenten wurden unerlaubterweise dort gelagerte Regierungsakten gefunden. Verglichen mit dem Aktenskandal um Trump ist die Causa marginal, der Fund liefert dennoch politischen Sprengstoff. Foto: APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Es sind rund zehn geheime Regierungsdokumente, die seit Montagabend die Gemüter der Ultrarechten in den USA erhitzen. Der Grund für die Aufregung: Es handelt sich dabei um Verschlussakten, die unerlaubterweise in einem ehemaligen Privatbüro des US-Präsidenten Joe Biden gefunden wurden. Sie stammen aus seiner Zeit als Vizepräsident (2009–2017).

Wie US-Medien berichten, hat das Justizministerium Untersuchungen wegen der gefundenen Dokumente eingeleitet. Dies wurde auch bereits vom Sonderberater Bidens, Richard Sauber, bestätigt.

Gefundenes Fressen

Ob in sozialen Netzwerken oder auf rechtskonservativen Medienplattformen wie Fox News: Ultrarechte und Unterstützer des Ex-Präsidenten Donald Trump stürzen sich seither auf das gefundene Fressen. Sie sehen in dem Fund einen Umstand, der ihr Idol Trump entlastet. Schließlich wird seit Monaten gegen Trump ermittelt, weil dieser illegalerweise 11.000 Regierungsdokumente – darunter 18 als "streng geheim" klassifizierte Verschlusssachen – nach seiner Amtszeit in seiner Privatvilla in Mar-a-Lago aufbewahrte. Noch ist offen, ob das zu einer Anklage gegen Trump führen könnte.

Biden wird von den Trump-Konservativen nun als Heuchler kritisiert: Hat er doch Trumps Lagerung der Dokumente im Sommer als "unvorstellbar" und "unverantwortlich" kritisiert. Wann nun endlich bei den Bidens und im Weißen Haus Razzien durchgeführt würden, wetterte am Dienstag Ex-Präsident Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Selbstständige Übergabe

Doch es gibt erhebliche Unterschiede zwischen den Vorwürfen: Während es keineswegs gesichert ist, ob Biden über die wenigen Dokumente Bescheid wusste, hortete Trump mutmaßlich abertausende Akten. Das Nationalarchiv – das für die Aufbewahrung von Präsidentenunterlagen zuständig ist – hatte monatelang vergeblich die Papiere von Trump eingefordert, bis es im August zur Razzia kam.

Und genau das unterscheidet die aktuelle Causa um Biden von jener um Trump wohl am deutlichsten: Nach Angaben von Biden-Berater Sauber seien die Dokumente bei der Räumung von Bidens Büro im sogenannten Penn Biden Center, einem Thinktank in Washington, in einem verschlossenen Kasten von seinen Anwälten entdeckt worden und noch am selben Tag, am 2. November 2022, dem Nationalarchiv gemeldet worden. Dieses hätte die Akten bis dahin nicht vermisst und sie sogleich am Folgetag entgegengenommen.

Von Republikanern ernannter Staatsanwalt zuständig

Trump und seine Unterstützer versuchen dennoch durch den Dokumentenfund bei Biden, die eigenen Handlungen zu verharmlosen: Trump habe im Gegensatz zu Biden die Geheimhaltung der Dokumente selbst aufgehoben. Denn amtierende Präsidenten haben weitreichende Befugnisse, Informationen freizugeben und die Geheimhaltung aufzuheben. Doch so einfach, wie Trump das darstellt, dürfte es in diesem Fall nicht sein. Für die Freigabe von Dokumenten gibt es ein formelles Verfahren. Außerdem haben auch Vizepräsidenten die Befugnis, Dokumente freizugeben – allerdings in geringerem Maße als Präsidenten.

Noch sind viele Fragen im Fall Biden jedenfalls ungeklärt: Justizminister Merrick B. Garland hat den US-Staatsanwalt in Chicago, John R. Lausch, mit der Durchsicht der Dokumente beauftragt. Lausch ist einer der wenigen Staatsanwälte, die zu Zeiten der Präsidentschaft des Republikaners Trump ernannt wurden und weiterhin im Amt sind. Das soll die Unabhängigkeit der Ermittlungen von der demokratisch geführten Regierung und dem Justizministerium sicherstellen.

Über den Inhalt der Dokumente gibt es noch keine gesicherten Informationen. CNN berichtete, dass einige bei Biden gefundene Dokumente die höchste Geheimhaltungsstufe gehabt hätten. Laut CBS hätten die Akten aber keine nuklearen Geheimnisse enthalten – anders als bei Trump, bei dem laut Medienberichten Dokumente über Nuklearabwehr gefunden wurden. (fmo, 10.1.2022)