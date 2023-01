Im neu gestalteten Nexus of Embers reist man zwischen den Welten. Foto: https://www.patreon.com/Archthrones

Das Spiel "Archthrones" soll eine Modifikation des Spiels "Dark Souls 3" werden, in einer "noch nie gesehenen Größe". Nach zwei Jahren Entwicklung ging das Team hinter der Mod kürzlich mit einem Video an die Öffentlichkeit. Dieses zeigt tatsächlich beeindruckende Bilder, die Fans der Serie auf einen baldigen Release hoffen lassen.

Dieser ist, so viel haben die Entwickler verraten, noch nicht bekannt. Es sei noch "sehr viel zu tun", lassen sie auf der neu gegründeten Spendenwebsite Patreon wissen. Basierend auf dem Grundgerüst des dritten Teils der Serie sollen fünf einzigartige Welten geschaffen werden. Jede verfügt über eine eigene Geschichte und einen passenden Endboss. Wer das Original kennt, wird erkennen, dass Schauplätze und Gegner nicht ganz unbekannt sind, dennoch soll der überarbeitete Stil und einige frische Features die Modifikation zu einem neuen Erlebnis machen.

Via Patreon will das Team die weitere Entwicklung finanzieren. Interessierte können ab einem Euro pro Monat an dieser Unterstützung teilnehmen.

Dark Souls: Archthrones

Vielversprechend

Vor etwa einem Jahr erschien der erste Teaser zum Spiel und wurde sofort auf Community-Plattformen wie Reddit aufgegriffen. Das Feedback war bislang durchwegs positiv. Vor allem die aufwendige Inszenierung kommt gut an. Der Nutzer MuchoStretchy schreibt beispielsweise, er habe schon zahlreiche "Dark Souls 3"-Mods gespielt, aber keiner sei so beeindruckend wie "Archthrones" gewesen.

Der beeindruckende Trailer zu "Armored Core 6". IGN

Die Originalentwickler der Serie, From Software, arbeiten inzwischen an anderen Projekten. Offiziell vorgestellt wurde etwa Ende letzten Jahres "Armored Core 6", die Fortsetzung einer Mech-Action-Serie, die schon länger keine Neuauflage mehr erleben durfte. Bereits in diesem Jahr soll das Spiel erscheinen – ein genaues Release-Datum steht allerdings noch aus.

Außerdem soll From Software an einer "Elden Ring"-Erweiterung arbeiten, zu der allerdings noch nichts Näheres bekannt ist. Das Open-World-Game "Elden Ring" erschien im Februar 2022 und konnte mehrere Preise abräumen. (aam, 10.1.2023)