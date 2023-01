Zwei Jahre nach den Razzien gegen mutmaßliche Muslimbrüder und angebliche Hamas-Terroristen in Österreich fallen die Ermittlungen um die nächste prominente Person

Von einem ehemals anonymen Hinweisgeber wurde Farid Hafez zum mutmaßlichen Führungszirkel der Muslimbruderschaft in Österreich gezählt. Foto: Heribert Corn

Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass gegen den angeblichen Muslimbrüder-Anführer Österreichs, A. S., das Verfahren in der sogenannten Operation Luxor eingestellt wurde. Der STANDARD berichtete. Nun wird auch das Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen terroristischer Vereinigung, gegen den Politikwissenschafter Farid Hafez für beendet erklärt. Das geht aus einem Beschluss des Oberlandesgerichts Graz hervor, der dem STANDARD in voller Länge vorliegt. Gegen die Entscheidung liegt kein weiterer Rechtszug vor.

Aus Sicht der Ermittler zählte Hafez zum mutmaßlichen Führungszirkel der Muslimbruderschaft in Österreich. Diese Information ging auf einen ehemals anonymen Hinweisgeber zurück. Der ebenfalls Beschuldigte packte im Juni 2020 vor Ermittlern aus. Das Grazer Oberlandesgericht stellte die "Beweiskraft" des Einflüsterers in einem Beschluss bereits massiv infrage.

Die Operation Luxor fand eine Woche nach dem jihadistischen Terroranschlag in der Wiener Innenstadt statt. Die Razzien waren aber schon lange vor dem Attentat geplant. Von den knapp hundert Beschuldigten – teils natürliche Personen, teils Verbände – kam nie jemand in Haft. Auch eine Anklage scheint in weiter Ferne. (Jan Michael Marchart, 10.1.2023)