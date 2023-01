"Guten Abend Deutschland" mit Max Oppel und Bettina Cramer. Foto: ServusTV / Neumayr / Christian Leopold

Alles neu macht der Jänner oder besser gesagt – damit es auch die deutschen Freundinnen und Freunde verstehen – der Januar. Seit Montag beglückt Servus TV verstärkt den deutschen Markt.

Um 18 Uhr gibt es zunächst Nachrichten aus Berlin, zehn Minuten später folgt dann das Magazin Guten Abend Deutschland mit "allem, was das Land beschäftigt". So zumindest kündigte es Moderator Max Oppel an, der gemeinsam mit Bettina Cramer durch die Sendung führt. Beide waren früher bei Sat1.

An Themen, die unter den Nägeln brennen, herrscht dieser Tage ja kein Mangel, wohl aber an Medikamenten und Lehrlingen. Dem widmet sich die Sendung gleich einmal ausführlich. Man erfährt, dass findige Firmen in Neumarkt/Oberpfalz (Bayern) Azubis (Auszubildende) jetzt schon mit Gratis-Autos locken.

Natürlich werden auch der Terrorverdacht in Castrop-Rauxel und die Demonstrationen von Klimaaktivisten im Braunkohledorf Lützerath thematisiert. Studio, Moderatorenduo und Beiträge – alles ist professionell, wenngleich mancher Film etwas langatmig gerät. Aber die deutschen Privatsender werden schon auf die Konkurrenz schauen müssen, die Springers WeltN24 produzieren lässt.

Allerdings ist so ein Vorabend ja nicht kurz: Er dauert von 18 Uhr bis 20.15 Uhr. Da kann man schon umfassende Infos erwarten. Servus TV jedoch sieht Deutschland eher als eine Insel mit hohem Tellerrand, über den man nicht so leicht blickt.

Nichts ist zu sehen von den Ausschreitungen in Brasilien oder dem Krieg in der Ukraine. Einmal nur, beim anfänglichen Nachrichtenüberblick, geht es kurz ins Ausland. Aber man kommt auch da nur bis zu Prinz Harry und seinem neuesten Interview. Das ist auf Dauer recht wenig. (Birgit Baumann, 10.1.2023)