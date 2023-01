Etat-Überblick

Russwurm bei Mikl-Leitner; Serienfavoriten bei den Golden Globes

Postapokalyptisches Vater-Tochter-Drama "The Last of Us"; Reuters Institute sieht Nachrichtenvermeidung als Hauptsorge für 2023; ÖVP-Politikerin Plakolm gegen Klimaaktivistin Krumpeck in der "ZiB 2" und Servus TV mit neuem Vorabend-Programm in Deutschland im TV-Tagebuch