In einem der mysteriösesten Vermisstenfälle in der jüngeren italienischen Geschichte fällt viel Schatten auf den Kirchenstaat

Der "Fall Emanuela Orlandi" zählt zu einem der wohl größten Mysterien in Rom. Warum nimmt der vatikanische Staatsanwalt Alessandro Diddi Anfang 2023 plötzlich Ermittlungen zum Verschwinden der Tochter eines Hofdieners von Papst Johannes Paul II. auf, nachdem sich der Vatikan in dieser Angelegenheit in den vergangenen 40 Jahren – zurückhaltend formuliert – nur wenig kooperativ gezeigt hat? Die Vatikan-Justiz hat bisher in dieser brisanten Sache noch nie offiziell ermittelt, obwohl Orlandi vatikanische Staatsbürgerin ist – oder war. Die Staatsanwaltschaft Rom hingegen ermittelte, stellte aber das Verfahren 2015 ergebnislos ein.

Pietro Orlandi, der Bruder von Emanuela, sucht auch 40 Jahre nach dem Verschwinden nach seiner Schwester – erst jetzt schaltet sich der Vatikan ein, deren Staatsbürgerin Emanuela ist – oder war. Foto: AFP / Filippo Monteforte

Der plötzliche Aktivismus hat den Bruder der Verschwundenen, Pietro Orlandi, überrascht, er erfuhr davon aus den Medien: "Ich hoffe, dass ich als Zeuge angehört werde. Ich bin überzeugt, dass es im Vatikan viele Leute gibt, auch in hohen Positionen, die wissen, was damals geschah." Diddi will nun jeden Stein umdrehen, neue Spuren suchen, alte und neue Zeugen – auch nunmehrige Kardinäle – befragen und italienische Ermittlungsakten sichten.

Papst Franziskus will endlich Klarheit

Auch der kürzlich verstorbene Papst Benedikt XVI. und sein Privatsekretär Georg Gänswein seien involviert, unterstellt Pietro Orlandi: Sie hätten von einer internen Akte zum Verschwinden seiner Schwester Kenntnis gehabt. Gänswein bestreitet ein solches "Phantom-Dossier" in seinem Buch Nichts als die Wahrheit, das in dieser Woche erscheint.

Neue Hinweise auf den Verbleib Orlandis, die heute knapp 55 Jahre alt wäre, gibt es nicht. Aber Papst Franziskus, der in der Kurie für mehr Transparenz und Offenheit eintritt, will nun offenbar ein für alle Mal Klarheit schaffen in einer Affäre, die seit Jahrzehnten ein ungünstiges Licht auf den Kirchenstaat wirft.

Seit 1983 fehlt von Emanuela Orlandi jede Spur. Foto: imago

Erst im vergangenen Herbst hatte die Netflix-Serie Vatican Girl diesen Fall rekonstruiert, sie lässt den Vatikan schlecht aussehen: Eine Freundin behauptete, Emanuela habe ihr eine Woche vor dem Verschwinden anvertraut, von einer "dem Papst sehr nahe stehenden Person" sexuell belästigt worden zu sein. Emanuela sei "verängstigt, beschämt" gewesen.

Auch Mirella Gregori seit 1983 verschwunden

Nur sechs Wochen vor Emanuela Orlandi war in Rom auch noch ein anderes Mädchen verschwunden, Mirella Gregori. Auch von ihr fehlt bis heute jede Spur.

Dass Orlandi 1983 entführt worden sei, um sie – und möglicherweise auch Gregori – in der Kurie sexuell zu missbrauchen, ist unter den vielen Spekulationen und Verschwörungstheorien um ihr Verschwinden eine der populärsten. Später sei Emanuela getötet und ihre Leiche an einem geheimen Ort entsorgt worden.

Laut einer anderen Theorie sei sie in einem Kloster gelandet: Ein vor einigen Jahren aufgetauchtes, angeblich von Nonnen erstelltes Dossier listete Ausgaben betreffend "Raten für Kost und Logis" und "gynäkologische Leistungen" auf. Makaber war der letzte Eintrag der Liste im Jahr 1997: "Generelle Aktivitäten und Überführung in den Vatikanstaat, mit zugehöriger Abwicklung der finalen Amtshandlungen: 21.000.000 Lire." Laut dem Vatikan handelte es sich bei der Aufstellung freilich um eine Fälschung.

Nach Orlandis Verschwinden waren zunächst osteuropäische Geheimdienste oder die türkischen Grauen Wölfe hinter der mutmaßlichen Entführung vermutet worden: Die Kidnapper hätten den inhaftierten Papst-Attentäter Ali Ağca freipressen wollen. Laut einer anderen Theorie wurde das Mädchen von Mafiosi der Magliana-Bande entführt, um von der Vatikanbank hohe Geldsummen zurückzuerhalten, die der Bandenboss Enrico De Pedis dem IOR zum Waschen übergeben haben soll.

Wie auch immer: Für keines dieser Narrative gibt es stichhaltige Beweise oder zumindest Indizien. (Dominik Straub, 10.1.2023)