Reporterin Stacey Dooley klettert in einen Bunker und zeigt, wie sich Menschen in den USA vor einem Weltuntergang fürchten – 23.00 Uhr, ORF 2. Foto: ORF / BBC / Rumpus Media

20.15 DAS JAHR 2022

Dok 1: Gadenstätters Good News – Der etwas andere Jahresrückblick Krankheit, Krieg, Katastrophen, Korruption – das war in der Wahrnehmung der meisten das Jahr 2022. Lisa Gadenstätter macht sich auf die Suche nach den Good News. Um 21.05 folgt eine Dok 1-Ausgabe über Horoskope: Wer glaubt denn sowas?. Bis 21.55, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Sturm auf das Kapitol – Der Angriff auf die US-Demokratie Die Doku rekonstruiert, was am 6. Jänner 2021 geschah, als Trump-Anhänger in den Sitz des US-Kongresses in Washington eindrangen. Bis 21.45, 3sat

20.15 HEIMAT

Heimat Österreich: Durch den Pinzgau – Vom Rauriser Tal zum Hochkönig Die Produktion porträtiert die Bergdörfer und ihre Einwohner und Einwohnerinnen entlang dieser Strecke. Bis 21.05, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Unser Mittelmeer – Der Weg ins Leben (2/4) Die meisten Küsten des Mittelmeers sind dicht besiedelt. Eine Herausforderung für die Tiere. Bis 22.00, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Schweden – Üben für den Ernstfall Seit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ist in Schweden ein Bedrohungsszenario wieder real geworden. Die Angst vor einer russischen Invasion ist wieder da. Die Regierung bereitet sich ein Worst-Case-Szenario vor. Bis 23.00, ORF 2

22.55 POLITIK UND TERROR

Im Visier des Terrors (Terminal Sud, F/AL 2019, Rabah Ameur-Zaïmeche) Ein Krankenhausarzt (Ramzy Bedia) wird Zeuge der Auswüchse des algerischen Willkürstaats und des Widerstands gegen diesen. Er muss mitansehen, wie ein befreundeter Journalist ermordet wird. Wenig später erhält auch er Morddrohungen. Spannender Politthriller über die Auswüchse eines Willkürstaates. Bis 0.30, Arte

23.00 REPORTAGE

Weltjournal +: Prepper in den USA – Vorbereitung auf den Weltuntergang Ob aus Angst vor Naturkatastrophen, Atomangriffen oder Klimawandel: Hamsterkäufe und Isolation werden mehr. Über Menschen in den USA, die an den Weltuntergang glauben. Bis 23.45, ORF 2