Beinahe schon täglich kommen aus dem Iran Meldungen von neuen Todesurteilen, die im Zusammenhang mit der aktuellen Protestwelle verhängt werden. Die Vollstreckungen werden häufiger, internationale Appelle verhallen ungehört. In die Medien schafft es aber auch das Urteil – fünf Jahre Haft – für Faezeh Rafsanjani, die Tochter jenes verstorbenen Ex-Präsidenten, der 1989, nach dem Tod von Revolutionsführer Khomeini, führend daran beteiligt war, seinen Nachfolger Ali Khamenei ins Amt zu hieven. Sie darf berufen.

Iraner und Iranerinnen wehren sich weiter und sie brauchen dafür unsere Aufmerksamkeit. Foto: IMAGO/RICHARD WAINWRIGHT/AAP

Es gibt auch Fälle, bei denen nach der Verhängung der Höchststrafe eine Berufung zugelassen wird – mindestens einer ist bekannt, in dem ein Urteil aufgehoben wurde. Vereinzelt gibt es Berichte über Entlassungen aus dem Gefängnis. Das Regime will vermitteln, dass es Recht und Gerechtigkeit in der Islamischen Republik gibt: Es wird ja nicht jeder gleich gehängt. Was für ein zynisches Spiel. Das System, das sich anmaßt, im Namen Gottes zu agieren, pickt Einzelne heraus, um sie entweder zu töten oder für rehabilitierbar zu erklären.

Die iranischen Botschafter werden vorgeladen, Sanktionen werden verschärft – aber alle noch so scharfen Proteste können nicht die internationale Hilflosigkeit verbergen. Die Diskussionen darüber, wie lange das Mullah-Regime noch überleben wird, werden leiser. Aber die Iraner und Iranerinnen wehren sich weiter. Sie brauchen dafür unsere Aufmerksamkeit, auch wenn es noch lange dauert. (Gudrun Harrer, 10.1.2023)