Die erste versuchte Einvernahme am Montagnachmittag wurde schnell wieder abgebrochen. Denn der befragte Mann wurde so aggressiv, dass die Ermittler sogar die Spezialeinheit Wega anfordern mussten, um ihn zu bändigen. Auch der zweite Versuch am Dienstag war nicht erfolgreich, wie die Wiener Landespolizeidirektion (LPD) dem STANDARD bestätigt.

In welchem Zustand sich der 50-jährige obdachlose polnische Staatsbürger befindet, der zweier Morde verdächtigt wird, soll ein psychiatrisches Gutachten klären. Fest steht: Der Mann steht im Verdacht, in der Nacht auf 1. Jänner einen 74-jährigen Apotheker in Wien-Donaustadt und am 8. Jänner eine 31-jährige zweifache Mutter in Wien-Floridsdorf getötet zu haben.

Verdacht auf Brandstiftung



In beiden Fällen soll der Mann gewaltsam in die Wohnhäuser eingedrungen sein und sich dort betrunken haben. Gestohlen hat er nur wenig, laut Polizei dürfte er also ohne jedes Motiv gehandelt haben. Aktuell befindet sich der Mann in U-Haft, die Abgleichung seiner DNA mit der internationalen Datenbank läuft. Denn in Deutschland soll er zwischen 2001 und 2018 23 Delikte begangen haben. Laut LPD reicht das Spektrum "von Diebstahl und Tierquälerei bis zu Brandstiftung".

Wegen Brandstiftung ist der Pole auch in Österreich verdächtig: Am 29. Dezember wurde in der Nähe der späteren Mordschauplätze ein leerstehendes Haus angezündet. Überhaupt erhoffen sich die Ermittler von der Auswertung der DNA-Datenbank Hinweise auf mögliche weitere Taten des Mannes. In Wien sind aktuell etwa noch zwei Morde ungeklärt: an einem Schulwart in Simmering im März des Vorjahres und an einer 79-Jährigen, die im Mai im Zuge einer Home-Invasion in Neubau erschlagen wurde.

Nicht im Asylverfahren

In Zusammenhang mit dem Amoklauf in Linz, bei dem ein 41-jähriger Iraker drei Menschen – seine Ehefrau und zwei Polizisten – schwer verletzte, werden unterdessen die Hintergründe zum Aufenthaltsstatus des Mannes klarer. Der mutmaßliche Täter befindet sich nicht, wie medial kolportiert, aktuell in einem laufenden Asylverfahren. Vielmehr erhielt der Mann bereits im Sommer 2011 die Zuerkennung subsidiären Schutzes.

Im Herbst 2017 wurde ihm dieser allerdings nach einer rechtskräftigen Verurteilung wegen gefährlicher Drohung und Körperverletzung durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl aberkannt. 2018 stellte der Mann dann, gemäß dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, auf der Basis der Hochzeit mit einer rumänischen Staatsangehörigen – dem jetzigen Opfer – einen Antrag auf einen Aufenthaltstitel. Zwischenzeitlich folgte im Jahr 2019 dann, nach dem Ausschöpfen mehrerer Instanzenzüge, die Bestätigung der Aberkennung des subsidiären Schutzes durch den Bundesverwaltungsgerichtshof – gefolgt von der Erteilung des Aufenthaltstitels aufgrund seiner Ehe im Jahr 2020 durch den Magistrat Linz.

Behörde muss prüfen

Bleibt die Frage, was sich nach dem Amoklauf – die Staatsanwaltschaft Linz geht von einem dreifachen Mordversuch aus – nun ändern wird. "Der Mann ist derzeit in Österreich aufenthaltsberechtigt aufgrund seiner Eigenschaft als Familienangehöriger einer Unionsbürgerin", sagt Lukas Gahleitner-Gertz von der Asylkoordination Österreich im STANDARD-Gespräch.

"Fällt dieses Faktum nach einer Scheidung weg, muss die Behörde eine Rückkehrentscheidung prüfen", sagt der Jurist. "Dabei wird geprüft, wie gut jemand integriert ist. Unbescholtenheit spielt da eine große Rolle. Und in dem Fall ist anzunehmen, dass ein Rückkehrverfahren eingeleitet wird." Im Fall einer Verurteilung sei die Diskussion über die Zulässigkeit einer Abschiebung in den Irak von "nachrangiger Bedeutung". Grundsätzlich gilt: "Vor Verbüßung der Hälfte einer allfälligen Haftzeit ist eine Ausreise ins Herkunftsland ausgeschlossen." (Markus Rohrhofer, Martin Tschiderer, 10.1.2023)