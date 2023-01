Mit dem "Fit for 55"-Paket will Europa seine Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 senken. Ein Überblick zum aktuellen Stand der Verhandlungen

Um die Ziele zu erreichen, ist ein Ausbau an Erneuerbaren notwendig. Einige Gesetze dafür sind bereits auf Schiene. Foto: APA/dpa/David Young

In Österreich steckt die Klimagesetzgebung fest, auf europäischer Ebene hat sich zuletzt aber viel getan: Die EU-Kommission präsentierte im Juli 2021 das "Fit for 55"-Paket, ein Bündel an rund 12 Gesetzesvorschlägen und Initiativen, zu denen sich auch Österreich verpflichtet. Einige davon sind bereits beschlossen, andere noch in Verhandlung.

Neuer Emissionshandel

Politische Einigung von Parlament und EU-Rat. Formaler Beschluss offen.

Das System gibt es seit über 15 Jahren: Konzerne brauchen Zertifikate für ihre Emissionen. Bisher bekam die Industrie viele davon gratis, damit sie mit Wettbewerbern aus Drittstaaten mithalten kann. Das dämpfte allerdings auch den Druck zur Dekarbonisierung. Deshalb laufen die freien Zertifikate jetzt aus, stattdessen kommt ein Klimazoll für Importe. Außerdem wird das System auf Verkehr und Gebäude erweitert. Ab 2027 müssen Unternehmen, die Kraftstoffe verkaufen, für das CO2 zahlen, das bei deren Verbrennung entsteht. Die Einnahmen sollen in den Klimaschutz fließen. Da damit auch die Preise für Kunden steigen, soll ein neuer Fonds ärmere Haushalte unterstützen.

Lastenteilung für Staaten

Politische Einigung von Parlament und EU-Rat. Formaler Beschluss offen.

Die Lastenteilung funktioniert ähnlich wie der Emissionshandel, richtet sich jedoch an Staaten. Die Verordnung gibt vor, wie viel CO2 ein EU-Staat etwa in den Bereichen Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft ausstoßen darf. Verursacht er mehr, muss er Zertifikate zukaufen. Stößt er weniger aus, kann er Zertifikate an andere verkaufen. Bisher verpflichtete sich die EU, Emissionen der Sektoren der Lastenteilung bis 2030 im Vergleich zu 2005 um 29 Prozent zu senken – jetzt wird das Ziel auf 40 Prozent erhöht. Für Österreich könnte das teuer werden. Die Emissionen fallen zu langsam und sollen ab 2024 sogar wieder steigen. Österreich wird wohl Zertifikate zukaufen müssen.

Landnutzung und Wald

Politische Einigung von Parlament und EU-Rat. Formaler Beschluss offen.

Böden, Bäume und Pflanzen leisten einen zentralen Beitrag zum Klimaschutz. Mit dem "Fit for 55"-Paket soll die sogenannte LULUCF-Verordnung für den Sektor Landnutzung und Forstwirtschaft verschärft werden und künftig ein Reduktionsziel von 310 Millionen Tonnen CO2 bis 2030 festlegen. Landschaften emittieren nicht nur CO2, das eingespart werden kann, sondern absorbieren es auch aus der Atmosphäre. Die Wirkung von Wäldern und Böden als Kohlenstoffsenken soll deshalb ausgebaut werden. Möglich ist das etwa über Aufforstung und eine nachhaltigere Waldnutzung. Mitte November erzielten der EU-Rat und das Europäische Parlament eine vorläufige politische Einigung.

Neue Antriebe

Politische Einigung von Parlament und EU-Rat. Formaler Beschluss offen.

Der CO2-Ausstoß des Transports in der EU ist seit 1990 um über 30 Prozent gestiegen. Dem Problemkind Verkehr widmet die EU daher mehrere neue Regelungen. Die wohl prominenteste ist die Einigung auf einen De-facto-Verkaufsstopp für Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035. Begleitet wird dieser von Vorgaben für den Ausbau der E-Ladesäulen: Bis 2026 sollen entlang von Hauptverkehrsstraßen alle 60 Kilometer Ladesäulen stehen, die finale Einigung steht aber noch aus. Auch die Luft- und die Schifffahrt müssen klimaverträglicher werden. Die Initiativen REfuelEU Aviation und FuelEU Maritime sollen neue Kraftstoffe unterstützen.

Effizienz und Gebäude

Einigung im EU-Rat. Offene Verhandlungen mit dem Parlament.

Will die Europäische Union ihre Klimaziele erreichen, wird ein Umstieg auf erneuerbare Energien allein nicht reichen – sie muss auch sparen. Bereits im Jahr 2018 einigten sich die EU-Institutionen darauf, den jährlichen Energieverbrauch bis 2030 um 32,5 Prozent zu senken. Dieses Ziel will die Kommission mit dem "Fit for 55"-Paket nun auf 36 Prozent erhöhen. Am Weg dorthin soll es jährliche Sparpflichten für die Mitgliedstaaten geben. Eine wichtige Rolle spielen dabei Gebäude, auf die 40 Prozent des Energieverbrauchs fallen. Bis 2030 sollen deshalb alle neu errichteten Gebäude klimaneutral sein. Bestehende Gebäude sollen bis 2050 in solche umgebaut werden.

Ausbau der Erneuerbaren

Einigung im EU-Rat. Offene Verhandlungen mit dem Parlament.

Sollen die CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent sinken, wird in den nächsten Jahren ein massiver Ausbau von Wind-, Wasser- und Solarkraftwerken notwendig sein. Laut dem "Fit for 55"-Vorschlag der Europäischen Kommission muss der Anteil von Energie aus alternativen Quellen bis 2030 auf mindestens 40 Prozent steigen. Dazu müssten unter anderem die Bewilligungen für neue Kraftwerke schneller vergeben werden. Genauso braucht es Regeln, was als erneuerbar gilt – im Bezug auf Biomasse etwa. Es gibt bereits eine Einigung, wegen des Ukraine-Krieges hat die Kommission ihr Ziel in der Zwischenzeit allerdings erhöht: Sie will den Erneuerbaren-Anteil bis 2030 auf 45 Prozent anheben.

Reduktion von Methan

Einigung im EU-Rat. Offene Verhandlungen mit dem Parlament.

Das Treibhausgas Methan erhitzt das Klima über eine Zeitspanne von 20 Jahren über 80-mal stärker als CO2. Insgesamt sorgt vom Menschen verursachtes Methan für rund ein Viertel der Erderhitzung. Der größte Teil stammt aus der Landwirtschaft, knapp gefolgt vom Energiesektor. Ein neues Gesetz soll letztere Emissionen bis 2030 um 30 Prozent senken. Die Kommission kritisiert allerdings, dass die EU-Staaten den Vorschlag verwässern. Die Staaten wollen etwa Energieanlagen und Bohrlöcher weniger häufig kontrollieren, als die Kommission das fordert. Auch das Verbot von Abfackeln und Ablassen von Erdgas, bei dem viel Methan entsteht, wollen die Staaten weniger oft prüfen.

Neue Energiesteuern

Noch keine gemeinsame Position der Staaten im EU-Rat.

Neben dem bereits beschlossenen Zertifikatehandel für CO2-Emissionen soll auch die direkte Besteuerung von Kraftstoffen und elektrischem Strom reformiert werden. Ziel ist es, neue, gestaffelte Steuersätze einzuführen und Steuerbefreiungen in den EU-Mitgliedstaaten zu verringern. Besonders umweltschädliche Energiequellen wie Gas, Öl oder Benzin sollen mit dem höchsten Steuersatz belegt werden; elektrischer Strom dagegen mit dem niedrigsten. Besteuert würden nach dem Vorschlag zum ersten Mal auch Flugkraftstoffe. Mit den Einnahmen soll die Energiewende mitfinanziert werden. Das Vorhaben steht allerdings noch am Beginn. (Alicia Prager, Jakob Pflügl, 11.1.2023)