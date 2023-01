In dieser Galerie: 2 Bilder Geht auf ihren ersten Saisonsieg los: Petra Vlhova. Foto: APA/AFP/JOE KLAMAR Hofft auf ein Top-Ten-Ergebnis: Katharina Liensberger. Foto: APA/BARBARA GINDL

Flachau – Beim Slalom in Flachau heißt es wieder einmal Petra Vlhova vs. Mikaela Shiffrin. Die Slowakin führt im ersten Durchgang in 55,90 Sekunden 17 Hundertstel vor der US-Amerikanerin. Als Dritte reihte sich überraschend die Kroatin Zrinka Ljutic (+0,58) ein. Die viertplatzierte Deutsche Lena Dürr hat bereits 0,96 Sekunden Rückstand auf die führende Slowakin.

Von den zuletzt schwer gebeutelten Österreicherinnen schlug sich Katharina Liensberger am besten. Die Vorarlbergerin geht mit 1,85 Sekunden Rückstand als Halbzeitachte in die Entscheidung (ab 20.45 Uhr, live ORF 1). Ähnlich erging es Katharina Truppe (1,94), die vorerst nur knapp an einem Top-Ten-Platz vorbeischrammte. Nicht ganz so stark präsentierten sich Franziska Gritsch (2,48) und Katharina Huber (2,50), die aber locker die Qualifikation für das Finale geschafft haben.

Vlhova nützte mit Startnummer sechs den kleinen Vorteil, dass ihr Trainer Mauro Pini einen vor allem bei den Übergängen schwierigen Kurs setzte. Während die Slowakin ihren ersten Saisonerfolg schaffen könnte, geht Shiffrin auf ihren bereits neunten Saisonerfolg los. Gewinnt sie beim 30-Jahr-Jubiläum auf der heutigen Hermann-Maier-Strecke, lässt sie Landsfrau Lindsey Vonn (82 Siege) an Erfolgen hinter sich und ist alleinige Rekordhalterin. (honz, 10.1.2023)