Jennifer Coolidge ist beste Nebendarstellerin bei den 80. Golden Globes für ihre Darstellung in der HBO-Serie "The White Lotus". Foto: Reuters /MARIO ANZUONI

Die 80. Verleihung der Golden Globes brachte einen neuen Gewinner: "House of the Dragon", das Prequel zu "Game of Thrones" ist laut der preisverleihenden Auslandspresse die beste Dramaserie.

Die Serienpreise bringen etliche Favoritensiege, aber auch einige Überraschungen. So gehört etwa die Schulserie "Abbott Elementary" zu den Siegern des Abends – als beste Comedy, Quinta Brunson als beste Hauptdarstellerin in einer Comedy und Tyler Williams als bester Nebendarsteller.

Die Eat-the-Rich-Serie "The White Lotus" ist beste Minserie, Jennifer Coolidge verdient beste Nebendarstellerin.

Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie ist Zendaya für ihre Performance in "Euphoria", bester Hauptdarsteller Kevin Costner für "Yellowstone". Bester Comedian ist Jeremy Allen White in "The Bear".

Leer gingen in diesen Kategorien "Wednesday" und "The Crown" aus.

Die Nominierten und Gewinner im Überblick:

Beste Dramaserie

"Better Call Saul" (AMC)



"The Crown" (Netflix)



"House of the Dragon" (HBO)

"Ozark" (Netflix)

"Severance" (Apple TV+)

Beste Comedy

"Abbott Elementary" (ABC)

"The Bear" (FX)

"Hacks" (HBO Max)

"Only Murders in the Building" (Hulu)

"Wednesday" (Netflix)

Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie

Jeff Bridges ("The Old Man")

Kevin Costner ("Yellowstone")

Diego Luna ("Andor")

Bob Odenkirk ("Better Call Saul")

Adam Scott ("Severance")

Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie

Emma D’Arcy ("House of the Dragon")

Laura Linney ("Ozark")

Imelda Staunton ("The Crown")

Hilary Swank ("Alaska Daily")

Zendaya ("Euphoria")

Beste Hauptdarstellerin in einer Comedy

Quinta Brunson ("Abbott Elementary")

Kaley Cuoco ("The Flight Attendant")

Selena Gomez ("Only Murders in the Building")

Jenna Ortega ("Wednesday")

Jean Smart ("Hacks")

Bester Hauptdarsteller in einer Comedy

Donald Glover ("Atlanta")

Bill Hader ("Barry")

Steve Martin ("Only Murders in the Building")

Martin Short ("Only Murders in the Building")

Jeremy Allen White ("The Bear")

Bester Nebendarsteller TV

John Lithgow ("The Old Man")

Jonathan Pryce ("The Crown")

John Turturro ("Severance")

Tyler James Williams ("Abbott Elementary")

Henry Winkler ("Barry")

Beste Nebendarstellerin TV

Elizabeth Debicki ("The Crown")

Hannah Einbinder ("Hacks")

Julia Garner ("Ozark")

Janelle James ("Abbott Elementary")

Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary")

Beste Miniserie oder TV-Film

"Black Bird" (Apple TV+)

"Monster: The Jeffrey Dahmer Story" (Netflix)

"The Dropout" (Hulu)

"Pam & Tommy" (Hulu)

"The White Lotus" (HBO)

Bester Hauptdarsteller Miniserie

Taron Egerton ("Black Bird")

Colin Firth ("The Staircase")

Andrew Garfield ("Under the Banner of Heaven")

Evan Peters ("Monster: The Jeffrey Dahmer Story")

Sebastian Stan ("Pam & Tommy")

Beste Hauptdarstellerin Miniserie

Jessica Chastain ("George and Tammy")

Julia Garner ("Inventing Anna")

Lily James ("Pam & Tommy")

Julia Roberts ("Gaslit")

Amanda Seyfried ("The Dropout")

Beste Nebendarstellerin Miniserie

Jennifer Coolidge ("The White Lotus")

Claire Danes ("Fleishman Is in Trouble")

Daisy Edgar-Jones ("Under the Banner of Heaven")

Niecy Nash-Betts ("Monster: The Jeffrey Dahmer Story")

Aubrey Plaza ("The White Lotus")

Bester Nebendarsteller Miniserie

F. Murray Abraham ("The White Lotus")

Domhnall Gleeson ("The Patient")

Paul Walter Hauser ("Black Bird")

Richard Jenkins ("Monster: The Jeffrey Dahmer Story")

Seth Rogen ("Pam & Tommy")

(Doris Priesching, 11.1.2023)