Pro von "Kommentator2 " "Ich finde es wichtig, wenn man als Pensionist:in gerne weiterarbeiten will, dass man da dann auch die Möglichkeit dazu erhält. Arbeiten und Gebrauchtwerden kann nämlich auch gegen Krankheit schützen, Arbeit muss nicht zwingend krank machen. Besonders wenn einem die Arbeit Freude bereitet, kann das gut für die Gesundheit sein und helfen, Kosten zu sparen.

Kontra von "Gandalfino"

"So ein Unsinn!! Die Schwürkisen haben fast nur mehr Schnapsideen.

Wer 45 Jahre gearbeitet hat, hat zu 99 Prozent NULL Bock nochmal fünf oder mehr Jahre draufzulegen. Und wie stellt man sich das dann vor?

70-jährige Kellner im Schweizerhaus?

75-jährige Netzwerktechniker?

68-jährige Maurer und Eisenbieger am Bau?

80-jährige Bus- und Tramfahrer?

PS Die paar Pensionisten, die wirklich noch arbeiten wollen, beheben das Problem des Arbeitskräftemangels doch nicht einmal annähernd!

PPS Die "Jugend" frönt in hohem Maße dem Motto "Work-Live-Balance" und will zum vollen Gehalt max. 30 Stunden / Woche arbeiten, und die Alten sollen die Lücken in der Produktivität schließen? Geht's noch?"