TikTok-Chef Shou Zi Chew zu Gesprächen auf Besuch in Brüssel. Keine Stellungnahme zu Datenzugriff und Überwachung in USA

TikTok steht wegen Datenschutzbedenken weltweit in der Kritik. Foto: Imago

TikTok-Chef Shou Zi Chew hat sich bei einem Besuch in Brüssel den Fragen der Europäischen Union zur Datensammelwut der chinesischen Video-Plattform gestellt. Unter anderem sei um die Maßnahmen des Unternehmens zur Einhaltung der europäischen Datenschutzgesetze gegangen, teilte die EU mit.

Chews Gesprächsreihe in Brüssel begann mit EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. "Ziel des Treffens mit TikTok war es, zu überprüfen, wie sich das Unternehmen darauf vorbereitet, seinen Verpflichtungen aus der Verordnung der Europäischen Kommission nachzukommen", so Vestager in einer Erklärung. "Bei dem Treffen diskutierten die Parteien auch die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) und Fragen des Datenschutzes und der Datenübertragungsverpflichtungen unter Bezugnahme auf die jüngsten Presseberichte über aggressives Sammeln und Überwachen von Daten in den USA", hieß es.



Auch Vizekommissionspräsidentin Vera Jourova baute gestern nach einem Treffen mit dem TikTok-Chef darauf, dass TikTok "sich bei der Achtung der EU-Gesetze und dem Wiedererlangen des Vertrauens europäischer Behörden ins Zeug legt", wie sie über Twitter der Öffentlichkeit mitteilte.

TikTok, das zum chinesischen Konzern ByteDance gehört, steht wegen Datenschutzbedenken weltweit in der Kritik. Im vergangenen Monat hatte die Firma eingestanden, dass Mitarbeiter unerlaubt auf Daten zweier Journalisten zugegriffen hätten, um die Quelle eines Informationslecks zu finden.

Die jüngsten Medienberichte über "aggressiven Datenzugriff" und die Überwachung in den USA sind in Brüssel auch zur Sprache gekommen. Für eine Stellungnahme war das Unternehmen zunächst aber nicht zu erreichen. (red, Reuters, 11.01.2023)