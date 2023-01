Als Figur ist Angelika Schnell für die Schauspielerin Ursula Strauss so etwas wie ein Lebensmensch. In den 15 Jahren, in denen die 48-Jährige die TV-Ermittlerin mittlerweile spielt, hat sie gelernt, sich zu behaupten – nicht nur am Set, sondern auch davor und danach. In der neuen Staffel der ORF-Serie hat Angelika Schnell den Job bei der Polizei verloren und ermittelt privat von einem Waschsalon aus. Wie schwierig es war, unter Corona zu drehen, was sie gegen Schreierei und Idioten am Set tut und welche Serie sie im Moment selbst mit Begeisterung schaut, verrät Strauss im Serienreif-Podcast mit Doris Priesching und Michael Steingruber. (red, 19.1.2023)

