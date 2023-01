Apples erste Displays in Eigenentwicklung sollen in der Apple Watch verbaut werden. Foto: EPA/Mabanglo

Apple setzt zunehmend auf eigene Entwicklungen: Nachdem erst kürzlich bekannt geworden ist, dass das Unternehmen auch WLAN- und Bluetooth-Chips selbst herstellen möchte, soll es ab 2024 auch eigene Displays in seine mobilen Geräte verbauen.

Wie Insider Marc Gurman von Bloomberg berichtet, beabsichtigt Apple, bis Ende nächsten Jahres mit dem Tausch der Displays in Apple Watches zu beginnen. Danach sollen weitere mobile Geräte wie das iPhone folgen. Dabei setzt Apple auf die Micro-LED-Technologie, die die bestehende OLED-Technologie von Samsung und LG ersetzen soll. Sie soll theoretisch alle Vorteile vorangegangener Bildschirmtechnologien vereinen und kaum Nachteile haben.

Seit Jahren geplant

Auch wenn der Wechsel auf eigens entwickelte Displays noch in weiter Ferne scheint, ist er von langer Hand geplant und offensichtlich wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie, sich zunehmend unabhängig von anderen Tech-Unternehmen zu machen. Immerhin gibt es seit 2018 Berichte zu Überlegungen von Apple, eigene Displays fertigen zu lassen. Mittlerweile soll man in Cupertino bereits mehrere Milliarden Dollar in die Entwicklung investiert haben.

Tatsächlich sollen die Bestrebungen sogar schon 2014 begonnen haben, als Apple das Startup Lux Vue gekauft hat, das Pionierarbeit auf dem Gebiet der Micro-LED-Technologie geleistet hat. Für die bisherigen Partner könnte das empfindliche Einbußen bedeuten, die Aktien von LG Display sind nach dem Bloomberg-Bericht bereits um mehr als vier Prozent gefallen. (bbr, 11.1.2023)