Kehr tvon Netflix zu RTL zurück: Inga Leschek. Foto: RTL / Marina Rosa Weigl

Wien – Die Österreicherin Inga Leschek übernimmt ab 1. März die Programmgeschäftsführung für den Sender RTL und die Streamingplattform RTL+. Die 45-jährige Programmmacherin und Produzentin kommt von Netflix zurück, wo sie seit Oktober 2021 als Director Nonfiction DACH & CEE für die nonfiktionalen Inhalte des Streaminganbieters im deutschsprachigen sowie zentral- und osteuropäischen Raum verantwortlich zeichnete. In ihrer neuen Funktion berichtet sie an Stephan Schmitter, Geschäftsführer Programm und Marken bei RTL Deutschland.

Leschek habe "einerseits eine große Expertise und Leidenschaft für das lineare Fernsehen und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, andererseits hat sie beim größten Streaminganbieter der Welt die Inhalte aus und in Deutschland entscheidend mitgestaltet", so Schmitter in einer Aussendung am Mittwoch. Leschek zu ihrer Rückkehr zu RTL: "Nach einer extrem spannenden und lehrreichen Zeit bei Netflix, die ich nicht missen möchte, fühlt es sich nun an, wie nach Hause zu kommen."

Bis Oktober 2021 war Leschek Geschäftsführerin der Produktionsunternehmen RTL Studios (vormals Norddeich TV) und 99 Pro Media, die sie ab 2020 zusammengeführt hat. Unter Lescheks Leitung entstanden unter anderem Formate wie "Ninja Warrior" (RTL), "Guidos Deko Queen" (VOX) oder "Are You The One?" (RTL+). Leschek kam 2013 von der Produktionsfirma Tresor TV, die sie seit 2005 als Geschäftsführerin in Österreich und seit 2010 in Deutschland leitete. Davor war Leschek Prokuristin der Werbefilmproduktionsfirma Neue Sentimental Film, Produktionsleiterin beim ORF. Ihre Karriere begann Leschek 1997 bei Wien 1, später ATV, wo sie als Herstellungsleiterin tätig war. (red, 11.1.2023)