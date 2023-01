"Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge" ist schnell heruntergeladen und startet problemlos. Foto: Der Standard/Stefan Mey

Das 2022 erschienene "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge" konnte den STANDARD im Test überzeugen und gehört unserer Ansicht nach auch zu den besten Spielen des vergangenen Jahres. Nun kommt das kurzweilige Beat 'em up auch auf iPhones und Android-Smartphones – allerdings exklusiv für Netfllix-Kunden. Für diese ist das Mobile Game in ihrem Abo enthalten.

Nintendo of America

Nostalgie in der Hosentasche

"Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge" weckt mit seiner Retrografik und dem Gameplay eines klassischen Sidescrolling-Spiels nostalgische Gefühle bei allen Menschen, die Ende des vergangenen Jahrhunderts mit den pizzaliebenden Schildkröten aufgewachsen sind. Neben den vier Schildkröten gehören auch April und Splinter zu den spielbaren Charakteren.

Das Spiel macht besonders viel Spaß mit Freunden, wie auch wir an diversen Abenden auf der Couch festgestellt haben – und auch auf dem Smartphone lässt sich gemeinsam spielen, private und öffentliche Sessions sind gleichermaßen möglich. Der Download des Games ist in einem halbwegs schnellen WLAN in weniger als einer Minute erledigt, das Spiel startet in einem kurzen Versuch mit einem Pixel 7 Pro problemlos.

Danach erfüllen die Touch-Controls ihren Zweck, für eine längere Session wird man aber wohl eher einen Controller mit dem Smartphone koppeln. Die Spielzeit für das Game wird von How Long to Beat mit 2,5 Stunden angegeben. Das Spiel lässt sich pausieren, indem der Bildschirm des Handys gesperrt wird – perfekt also für Pendelstrecken in der U-Bahn oder wenn man gerade mit dem Auto im Stau steht.

Netflix will Netflix für Spiele werden

Während diverse andere Unternehmen – allen voran Microsoft mit dem Game Pass – versuchen, durch diverse Abo-Modelle zu einem "Netflix für Spiele" zu werden, verfolgt die vor allem als Film- und Serienanbieter bekannte Plattform mittlerweile selbst derartige Pläne. Der Fokus liegt dabei auf Mobile Games, die sich in der Netflix-App einfach finden und installieren lassen. Zuvor hatte Netflix unter anderem mit dem Release der mobilen Version des Strategiespiels "Into the Breach" gepunktet. (stm, 11.1.2023)