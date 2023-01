Martin Eicher (links), Leitung Marketing und Innovation der Ottakringer-Brauerei, und Obscura-Geschäftsführer Christian Gstöttner. Foto: Obscura

Wien – Die Ottakringer-Brauerei hat mit dem Wiener Obscura-Büro eine neue Lead-Agentur: Die Werbeagentur mit Standorten in Wien und Berlin übernehme "in enger Zusammenarbeit mit dem Marketing-Team der Ottakringer Brauerei eine zentrale Rolle bei der Gestaltung des Markenauftritts", hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Ein wesentlicher Fokus liege "neben der Weiterentwicklung der Marketing-Strategie mit Marken- und Produktinszenierung auch auf der Etablierung der Brauerei als Place-to-be für Lebenslust und Bier-Leidenschaft für ganz Wien und seine Gäste".

Eine erste gemeinsame Kampagne befinde sich in den letzten Abstimmungsrunden. Sie soll noch im Frühjahr starten. Langfristig soll Ottakringer als "Brauerei der Herzen" etabliert und zu einem spür- und sichtbaren Teil der Heimatstadt Wien werden. (red, 11.1.2023)